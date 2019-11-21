TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, tank palet fabrikasının, yerlilik ve millilik vasfına halel getirebilecek en ufak bir şeyi kabul etmediklerine belirterek, "Defaatle, milli, stratejik bir konuyla ilgili husus anlatıldığı halde bunu temcit pilavı gibi bağlamından kopararak gündeme taşımak, milleti, devleti yoruyor." dedi.

Tank palet fabrikasının Katar ordusuyla ortaklığa girmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özkoç, bu konuların askeri sırlar olduğunu öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de yapılan işlemlerin Özelleştirme Kanununa aykırı olduğunu savundu. Hamzaçebi, bunun açıkça bir özelleştirme olduğunu, "özelleştirme değil işletme hakkının devridir" açıklamasının da kanuna uygun bir açıklama değil, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savundu. Hamzaçebi, asıl niyetin özelleştirme olmadığını da söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsattı. Akbaşoğlu, insanlığın ortak umudu ve geleceği olan çocuklar için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

- "Türkiye kendi enstrümanlarını ortaya koydu"

Tank palet fabrikasının yerli ve milli vasıfta, mülkiyeti Türkiye'ye ait olmak üzere, işletme hakkının BMC bünyesinde bir konsorsiyumla daha iyi işletilebilmesi, daha modern cihazlarla yoluna devam edebilmesi hususunda bir işletme mantığı ortaya konulduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "Bu fabrikanın yerlilik ve millilik vasfına halel getirebilecek en ufak bir şeyi biz zaten kabul etmeyiz." dedi.