TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında şikayete bağlı olmaksızın kamu davası açılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ekonomi yönetiminin hayalci söylemlerinin her kesimi etkilediğini, ekonomideki durumun dar gelirliyi de büyük şirketleri de vurduğunu savundu.

İsrafa son verilmesi, hukukun işletilmesi, demokrasinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, bunların yapılması halinde ekonomideki kötü gidişin durabileceğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'da yeni havalimanının operasyonel maliyetleri nedeniyle sadece Atlas Jet'in değil THY'nin de zarar ettiğini savundu. Altay, Münih'ten İstanbul'a 1 saat 55 dakikada geldiğini, İstanbul'da uçağın tekerleğinin yere değmesinden 53 dakika sonra arabasına ulaştığını anlattı.

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Altay, "Bölge terörden arındırıldı mı? Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, Barış Pınarı operasyonunun bittiğini söyledi. MGK'nın, operasyonun devam ettiğine yönelik açıklaması oldu. Sabah başka akşam başka konuşan bir devlet olabilir mi? Bu operasyon durdu mu durmadı mı? Yürütme organından farklı değerlendirmeler yapılırsa bu iş yürümez. Hükümetin başından, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda somut net açıklama bekliyoruz." diye konuştu.