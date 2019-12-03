TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, engellilerin ne sayısını ne eğitim ne sağlık ne de istihdamdaki durumlarını net olarak bildiklerini savundu.

Bu arada Genel Kurulda, İYİ Parti'nin, "engellilerin sorunlarının araştırılması"yla ilgili Meclis araştırması açılması önerisi de görüşüldü.

Genel Kurul, bu süreçte cumartesi ve pazar günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Meclisin 12 gün sürecek bütçe mesaisi 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine, 9 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de başlanacak.

Engellilere yönelik istihdam politikalarının kotaya dayandığına işaret eden Sunat, 2019'da kamuda atama yapılmadığını, engellilerin atama beklediğini kaydetti.

Sunat, engellilerin sağlık, eğitim, istihdam, bilgi teknolojileri hizmetlerine tam olarak erişiminin sağlanması, başta eğitim ve sağlık hizmetler olmak üzere günlük hayattaki sorunlarının tespiti için Meclis araştırması açılması gerektiğini ifade etti.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, engellilerin işyerlerinde bir sorun olarak görülüp istihdam edilmediğini, kamu kuruluşları dahil engelli istihdamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, engellilerin yoksulluk, eğitim, istihdam, ulaşım, fiziksel çevre, konut, rehabilitasyon, sağlık, bilgi iletişim teknolojileri, aile ve çevrenin engelliye bakışı, ayrımcılık sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Tanal, AK Parti döneminde engelli sayısının arttığını, hayat pahalılığının stres yarattığını, bunun da beyin kanamasına yol açıp, felce neden olduğunu öne sürerek, "AK Parti döneminde vatandaşların sorunlarından bir tanesi olarak stresin, beyin kanamasının, pahalılığın yarattığı sonuçtan, engellilerin sayısı daha da artıyor." dedi.