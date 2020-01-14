TBMM Genel Kurulu

Ateşkes kapsamında Libya'nın bugünkü halinin kabul edildiğini yani ülke topraklarının yüzde 94'ünün Hafter'in kontrolünde kaldığını söyleyen Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında 'Bir tarafta darbeci, bir tarafta meşru hükümet var. Meşru hükümet ile darbeci arasında ara bulucu olunur mu?' demiş fakat 3 gün sonra Putin'in Türkiye'ye gelmesiyle arabulucu olmayı kabullenmiştir." dedi.

Kurulacak Libya hükümetinde Hafter'in de temsil edilmesinin neredeyse karara bağlandığını öne süren Dervişoğlu, "Hafter, Moskova'da yapılan bu anlaşmadan güçlenerek çıktı. Hani Hafter teröristti? Madem teröristse nasıl Libya'nın kurulacak yeni yönetiminde yer almasına onay verildi?" diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "dün Moskova'da, Rusya ve Türkiye'nin ara buluculuğuyla gerçekleşen Serrac-Hafter anlaşmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'darbeci' dediği Hafter'in meşrulaştırılarak Berlin Konferansı'na katılma hakkı elde ettiğini" savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Son terörist yok oluncaya, son terör bataklığı kurutuluncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

Bu hizmetin, Çince'den Slovakça'ya, Bulgarca'dan Almanca'ya, Urduca'ya kadar birçok dilde verildiğini ancak Kürtçe verilmediğini dile getiren Oluç, "Bunun bir gerekçesi var mıdır?" diye sordu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 97. yılı olduğunu anımsatan Bülbül, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir asker ile bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere Türk milletine sabır diledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "bugün bir annenin, beraat etmesi gereken askeri okul öğrencileri için yürüyüşe çıktığını" söyleyerek, "Meclis olarak bu evlatlarımızın sesini duymak zorundayız." dedi.

Özkoç, "Orduda görev almak isteyen subay evlatlarımıza sahip çıktığımız gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminde ölen şehitlerimizin yakınlarına da sahip çıkmalıyız. Onlar için, teröre kurban giden kardeşlerimizin yakınları için toplanan paraları 'Vakıf kuracağız, Hazinede tutuyoruz.' uydurmacalarından kurtarıp bir an önce bu yakınlara teslim etmeliyiz. Bu da bizim görevimizdir." diye konuştu.

- Terörle mücadelede kararlılık mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater'in şehit olduğunu hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Turan, "Son terörist yok oluncaya kadar, son terör bataklığı kurutuluncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.