TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anayasa Mahkemesinin Wikipedia kararına ilişkin sürecin kendi içerisinde ilerlediğini, süreci yakinen takip ettiklerini bildirdi. TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gazilerin vazife malulü aylığıyla ilgili teknik sıkıntıları çözecek yasal düzenlemelerin en kısa sürede Meclise geleceği" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, bu konuda hangi adımların atıldığını bilmediklerini, gazilerin mağduriyetleri giderilinceye kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Merkezi Yönetim Bütçesinin 2019 yılında 123,7 milyar lira açık verdiğini belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Sene başında Sayın Albayrak'ın açıklamasına göre bütçede 80 milyar açık beklenirken, bugün açıklanan rakamlara göre yüzde 50 civarında bir negatif sapma meydana gelmiştir. Ekonomide yapılan hesaplarda yüzde 50'den fazla bir sapma ortaya çıkıyorsa, ekonomi yönetiminin başarısından bahsedebilmek mümkün değildir. Başta Sayın Albayrak olmak üzere ekonomi yönetimi 2019'da sınıfta kalmıştır. Böyle devam edersek, 2020 yılında bütçe açığı 200 milyar lirayı aşacaktır. Bu, ekonomi yönetiminin iflası demektir."

- "Sakarya genel uygulamadan müstesna tutulmalı" MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bir kısım değişiklikler yapıldığını belirterek, buna göre bir parselde bir bitki arka arkaya üç yıl ekilirse üçüncü üretim için havza bazlı destekleme ödemesinin yapılamayacağını aktardı. Bu konuda Sakarya ile ilgili farklı bir değerlendirme yapılması gerektiğini kaydeden Bülbül, Sakarya'da mısır üretiminde ikame edebilecek başka bir ürün olmadığını belirtti. Sakarya'da çiftçilerin arka arkaya ekim yapabilmesi ve üçüncü defa ekim yaptığında desteklemelerden faydalanabilmesi gerektiğini dile getiren Bülbül, "Sakarya'da arka arkaya ekimden kaynaklanan riskler ve zararlar bugüne kadar meydana gelmediği gibi verim artarak devam etmektedir. Sakarya'nın genel uygulamadan müstesna tutularak, arka arkaya üçüncü ürün ekiminde de Sakarya'da mısır çiftçisinin desteklemelerden faydalanabilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. - "Hukukun üstünlüğünü tanımıyorlar"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Wikipedia'ya ilişkin çıkan karara işaret ederek, Anayasa Mahkemesinin yerel mahkemeye kararı göndermesine rağmen, yerel mahkemenin gerekli adımı atmadığını kaydetti. Oluç, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi üst mahkemelerin bağlayıcı kararlarını uygulayamayan birinci derece mahkemelerin hukuk garabeti devam ediyor." diye konuştu. Türkiye'de hukuk olmadığını iddia eden Oluç, "Hukukun üstünlüğünü tanımıyorlar. Evrensel demokratik hukuk ilkelerini uygulamıyorlar." ifadelerini kullandı. Türkiye'de çok sayıda haber ajansının engelleme ile karşı karşıya olduğunu savunan Oluç, Sulh Ceza Hakimlerinin kararlarıyla binlerce eleştirel haberin engellendiğini öne sürdü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından 2019 yılına dair hazırlanan rapora dikkati çeken Oluç, SGK'nin meslek hastalığından ölen işçileri kayıt altına almadığını iddia etti. Oluç, iş cinayetlerinin engellenmesi için iktidarın ve iş yeri sahiplerinin üzerlerine düşeni yapmadıklarını, bu durumun önüne geçmek için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

- "Erişim engelinin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, merhum KKTC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük'ü ile şair, roman ve oyun yazarı Nazım Hikmet Ran'ı rahmet ve minnetle andı. Wikipedia'ye yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını ancak söz konusu siteye erişimin henüz mümkün olmadığını dile getiren Özel, "Resmi Gazete'de yayımlanma, tüm kurum kuruluş özel, tüzel kişilikler için ilanen tebligattır. Bu vakitten sonra arıza çıkarmak bu hukuksuzluğun ve hak ihlalinin bilerek, kasten ve talimatla yapıldığının ve Anayasa Mahkemesi dışından, başka bir yerden talimat beklendiğinin itirafı niteliğindedir. Bu ayıbın daha fazla sürdürülmemesini ve erişim engelinin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz." diye konuştu. Özel, Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akibetine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığını belirterek, bu konunun Meclis Başkanlığınca ele alınmasını ve TBMM'nin ivedilikle bilgilendirilmesini istedi.