TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, uyuşturucuya karşı topyekün bir seferberlik başlatılmasını istedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için madde bağımlılığı ölümleriyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, madde bağımlılığına karşı çözüm bulunamadığını ifade ederek, uyuşturucu kullanımının diğer suçlara karışılmasına da yol açtığını söyledi.

Çokal, uyuşturucu ile mücadelenin büyük ciddiyetle, titizlikle, ilgili tüm kurumların katılımıyla bir seferberlik halinde yapılması gerektiğini dile getirerek, gelecekleri tehdit eden uyuşturucu terörüne karşı topyekün bir seferberlik başlatılmasını istedi.

Uyuşturucu kullanımının 10 yaşın altına kadar düştüğüne dikkati çeken Çokal, okul kantinlerinde satılan sağlıksız yiyeceklere karşı mücadele başlatıldığını ancak okul kapısında bekleyen, gelecekleri tehdit eden tehlikenin görülmediğini belirtti. Çokal, 10-15 yıl öncesine kadar uyuşturucunun transit güzergahı olan Türkiye'nin, artık hedef pazar haline gelmeye başladığını belirtti. Tuba Vural Çokal, "Uyuşturucunun hedefi bizim çocuklarımız, biziz, hepimiziz. Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu terörü siyaset üstüdür. " dedi.