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TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçesi için toplandı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 21:41 | Son Güncelleme

'AK PARTİ'NİN 17 YILDA NE YAPTIĞI ORTADA' TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde AK Parti adına söz alan Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin 2020 bütçesi ve ekonomik politikalara yönelik eleştirilerine cevap verdi.

'AK PARTİ'NİN 17 YILDA NE YAPTIĞI ORTADA'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde AK Parti adına söz alan Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin 2020 bütçesi ve ekonomik politikalara yönelik eleştirilerine cevap verdi. Bostancı, "Ekonomide eleştiri yapmak mümkün, çok çeşitli biçimlerde eleştiriler, bu coğrafyada Osmanlı'dan, Cumhuriyetten beri yapılmakta. Burada bir haksızlık ve hakikate uymayan bir değerlendirme var. Eğer yüzde 1'in çıkarlarını esas alan bir bütçe yapıyorsanız, demokratik bir siyasette sınıfta kalırsınız. AK Parti'nin de 17 yılda ne yaptığı ortada" dedi.
'KEŞKE SAYIN ERDOĞAN'IN MİTİNGLERİNE GİTSENİZ'
Bostancı, CHP'nin bütçe görüşmeleri boyunca dile getirdiği eleştirilerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik, 'tek adam' ve 'saray' çevresinde yürüdüğünü dile getirerek, "Bu da slogan atmanın bir başka biçimi. Sonuçta 'saray' dediğiniz yer, bu ülkede insanların seçimle gittikleri ve meşruiyetini milletin oyuyla aldıkları yerdir. Sizlerin de yaslandığı aynı meşruiyetle gelen insana yönelttiğiniz eleştiriler netice olarak kendinize yönelttiğiniz bir eleştiri mahiyeti kazanıyor. Keşke Sayın Erdoğan'ın mitinglerine gitseniz. Keşke orada Sayın Erdoğan ile insanlar arasındaki ilişkinin mahiyetine yönelik gözlemler yapsanız. Yani ne tür bir bağ var ki insanlar Sayın Erdoğan'ı bu kadar seviyorlar" diye konuştu.
Bütçenin tümü üzerine ikinci sözü alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, muhalefetin eleştirilerine cevap verirken, "Muhalefetin 90'lı yıllarda kaldığını biraz önce ki konuşmalarda görmüş olduk. Daha zannediyorlar ki, Türkiye'nin sadece bir Atatürk Barajı var, Atatürk Barajı'nın dışında bir baraj AK Parti döneminde yapılmadı. Oysa baktığımız zaman, sadece AK Parti döneminde 565 baraj, 553 de HES yapıldı" dedi.
'82 MİLYONUN BÜTÇESİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'
Tüfenkci, AK Parti'nin bütçe disiplinindeki istikrarlı duruşunu her zaman sergilediklerini belirterek, "AK Parti dönemlerinde, Türkiye'nin gündemine oturan bütçe açıkları azalmış ve son bulmuştur. 2002 yılında yüzde 11,2 olan bütçe açığının 2018 yılı sonlarına doğru yüzde 2'ye düştüğünü görüyoruz. Bütçe disiplinini esas alan ve güven veren yönetimlerimizle faiz harcamalarında dramatik bir düşüşü yaşadık. 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payı yüzde 43,2 iken 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12,7 seviyesinde kalması beklenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2020 yılı bütçesine baktığımızda '11'inci Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomik Program' hedeflerimizi merkeze alan, her alanda gelişmeyi öngören, çalışanı, emekçiyi, üreticiyi, çiftçiyi, kadınlarımızı ve gençlerimizi destekleyen, kısaca 82 milyonun bütçesi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
Tüfenkci'nin ardından söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise konuşmasında, AK Parti'nin, 2002'den bugüne kadar milletin desteğiyle ülkenin kronik hale gelen pek çok meselesini ele aldığını, risk alarak cesur adımlar attığını, çok önemli ve gayretli çalışmaların sonucunda da pek çok sorunu çözüme kavuşturduğunu söyledi. Işık, bu dönemde, ekonomiden siyasete, dış politikadan sosyal politikalara, insan haklarından özgürlüklere kadar pek çok alanda ciddi derecede reformların hayata geçirildiğini belirtti.
TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün aralıksız devam eden bütçe görüşmeleri, bütçenin tümü üzerinde yapılacak olan konuşmaların ardından sona erecek.

Besti KARALAR-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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