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TBMM Genel Kurulu, '23 Nisan özel oturumu' ile toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'özel gündem' ile toplanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'özel gündem' ile toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk kez 23 Nisan özel oturumuna başkanlık edecek ve geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak.
TBMM'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı netleşti. 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle, sabah saatlerinde Meclis'te kutlamaları kabul edecek. Ardından, TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında saat 14.00'te 'özel gündem' ile toplanacak. Genel Kurul'a başkanlık edecek olan Şentop, açılış konuşması yapacak. Meclis'te grubu bulanan siyasi parti genel başkanları da 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı özel locasından izleyecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop akşam ise Meclis Tören salonunda gerçekleşecek 23 Nisan özel resepsiyonuna ev sahipliği yapacak.
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM'de 18 Nisan'da Parlamenterler Birliği korosu konser verecek. 21 Nisan'da TBMM’nin ev sahipliğinde, Mustafa Şentop’un katılımı ile Ankara Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleşecek engelli at yarışı etkinliği yapılacak. TBMM Başkanı Şentop, 24 Nisan'da ise 30 ülkeden gelen çocukları ağırlayacak.

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