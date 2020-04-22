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TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın özel oturumla toplanacak.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak

Meclis'in açılışının 100'üncü yıl dönümü kapsamında ilk tören, 23 Nisan Perşembe günü saat 09.00'da, TBMM'de Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve diğer bakanların katılması bekleniyor. Buradaki törenin ardından devlet erkanı, Anıtkabir’e geçecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından da 1'inci Meclis'te anma töreni düzenlenecek.

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'de özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. CHP ve MHP liderlerinin de katılacağı özel oturumda, esnek katılım olacak. Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri 10'ar dakika, temsil edilen partilerin temsilcileri ise 3'er dakika konuşma yapacak. AK Parti grubu adına Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, HDP grubu adına Eş Genel Başkan Mithat Sancar ve İYİ Parti grubu adına Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan konuşacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
TBMM meclis 23 Nisan

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