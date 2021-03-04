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  4. TBMM Genel Kurulu'nda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

04.03.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 4 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 2016 Tarihinde Bonn’da İmzalanan Anlaşmayı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

  1. Taraflar Toplantısı’nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü’ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye ile Ürdün Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 9 Mart salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. (AA)

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