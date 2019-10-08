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TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 19:16 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi.

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. Levent Gök, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yedi düvele karşı, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşını kanla kazanan büyük bir devlet olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin, tehditlere pabuç bırakacak bir ülke olmadığına dikkat çeken Gök, şöyle dedi:

"Görkemli bir geçmişi olan, bağımsızlık savaşını kazanan Türkiye'ye, ülkemize, 'Ekonomik yönden seni çökertirim' diyen ABD Başkanı'nın, bir zengin şımarıklığıyla söylediği bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz. Ülkemiz, dışarıdan telkinlerle terbiye edilecek, kendilerine göre yola getirilecek bir ülke değildir. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Sorunlarımızı paylaşırız, gerekirse iç siyasette sert tartışmalarımızı yaparız; ama bizim ülkemiz, bağımsız bir ülkedir. Başta ABD olmak üzere bütün devletler bilmelidir ki, Türkiye emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nı, bugün de aynı şekilde devam ettirecek kadrolara ve ruha sahiptir."

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Genel Kurul’da siyasi partilerin grup başkanvekilleri oturdukları yerden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ABD Başkanı Trump'un Türkiye'yi tehdit ettiğini; devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu açıklamaları şiddetle kınadıklarını kaydetti.

MHP: BEKLEYECEK ZAMAN KALMAMIŞTIR

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'nin, ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istediğinin bilindiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin bekleyecek zamanı kalmamıştır. Devlet, bu hain oluşumları yok etmeye muktedirdir. Her türlü tehdide karşı tavizsiz tutum sergilemek, 'bu milletin evladıyım' diyen herkesin boynunu borcudur. Kimse bunu macera olarak görmeye çalışmasın" diye konuştu.

CHP: ABD BAŞKANI'NA HADDİ BİR AN ÖNCE BİLDİRİLMELİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, "ABD'nin başındaki zat uzun süredir sürdürdüğü dengesiz, nezaketsiz üslubunu, devam ettiriyor. Bırakın diplomasi dilini, günlük dili, adabı, edebi terk edecek şekilde dönüp Türkiye Cumhuriyeti'ne had bildiren bir ABD Başkanı'nın haddinin bir an önce bildirilmesi gerekir. Gerekli cevabı vermek için neyi bekliyorsunuz? Parlamento burada, biz buradayız. Siz neredesiniz?" dedi.

AK PARTİ: ÖZÜR DİLENSE DE YETERLİ BULMUYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, ABD Büyükelçiliğinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili beğenisini kabul edilemez bulduklarını ve şiddetle kınadıklarını dile getirerek, "Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin bu alçakça ifadenin beğenilmesi, basit bir hata olarak değerlendirilemez. İki defa özür dilense de bunu yeterli bulmuyoruz. Dışişleri Bakanlığının ve büyükelçiliğin bu olayı ciddiyetle soruşturmasını takip ediyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ise "ABD Büyükelçiliğinin Milliyetçi Hareket Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla ilgili hadsiz beğenisini bir kere daha şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

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