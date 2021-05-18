Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ümmet' eleştirilerine cevap

TBMM Genel Kurulu, Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığında toplandı. Genel Kurulu, Hükümet adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirdi. Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri söz aldı. AK Parti Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala söz aldı. Ala, İsrail saldırıları sonucu ölen çocukların yaşlarını ve isimlerini sıralayarak, "İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz de yaralandı. Güçlü bir istihbarat ağına ve nokta hedef vurabilecek kadar yüksek teknolojiye sahip olan İsrail, uluslararası kamuoyuna terörle mücadele ettiğini ve savunma hakkını kullandığını söylüyor. Çocuklar ve daha niceleri bu alçakça saldırıda katledildiler. 1 yaşında çocukları mı 'tehdit', 'terörist' olarak tanımlıyorsunuz. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, bu nasıl bir ahlaksızlıktır, bu nasıl bir haydutluktur ve hukuksuzluktur" dedi. CHP'DEN İKTİDARA FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Ünal Çevik Öz ise "Filistin halkının içinde bulunduğu insanlık dramı. İktidarın muhalefetten gelen önerilere kulak tıkaması, Türkiye'nin Orta Doğu'daki sorunların çözümünde ara bulucu olarak rol almasını engelliyor. Sorunlardan kaynaklanan tehditleri kendinizden uzak tutma politikasından artık vazgeçmeniz gerekiyor. Filistin konusunda önemli iki aktör ülke konumunda olan Mısır ve Ürdün'le kavgalıyken aradan geçen süre içinde bu durumun nelere mal olduğunu iktidar mensuplarının kendilerine sormaları gerekiyor" diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'nin bombalandığı fotoğrafı Kur'an'dan sureyle paylaştı "ÇOCUKLAR DAHİ HUNHARCA KATLEDİLMEKTE" MHP Grubu adına konuşan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise "Ramazan ayının son günlerinde, hatta Kadir Gecesi'ne denk gelen zaman dilimi içerisinde İsrail'in Kudüs'ün kalbi olan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alarak başlattığı saldılar günlerden beri vahşetini artırarak devam etmektedir. Masumlar hiçbir hassasiyet gözetilmeksizin hedef alınmakta, çocuklar dahi İsrail tarafından hunharca katledilmektedir. Basın organlarının büroları yine İsrail'in saldırganlığından nasibini almakta, bir bakıma 'Dünyaya gerçekler aktarılmasın.' diye binaları bile havaya uçurulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. "ENTERASAN BİR KONJONKTÜRDE MEYDANA GELMEKTE" İYİ Parti grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "İsrail birlikleri, Kudüs'e 10 bini aşan sayıda müdahale etmişlerdir. Gazze'den yapılan roket atışlarına karşı İsrail, Gazze'nin kuzeyini hedef alan top atışları ve hava harekâtlarıyla cevap vermiş, çatışmaların boyutları bazılarına göre 'üçüncü intifada' olarak tanımlanacak bir boyuta erişmiştir. Bütün bu olaylar bölgesel olarak da enteresan bir konjonktürde meydana gelmektedir. 22 Mayıs tarihinde Filistin'de seçimlerin yapılması söz konusuydu fakat bu seçimler ileri bir tarihe ertelenmiştir. İsrail cephesinde Başbakan Netanyahu hükûmet kuramayarak köşeye sıkışmıştır. Ayrıca, sosyal medyada karşılıklı radikal grupların şiddet görüntülerini de yayarak bu gerginliği zirveye taşıdıkları gözlenmiştir" diye konuştu.