TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik! 'İt' dedin tartışması

En yüksek sayıdaki kadroların Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildiğini, bunun da partisinin eğitime verdiği önemi ortaya koyduğunu anlatan Ören, 2003- 2019 arasında 651 bin 664 öğretmen ataması yapıldığını, halen görev yapan 946 bin 114 öğretmen bulunduğunu bildirdi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun Avrupa'da 300 cemevi bulunduğunu anlatan Özen, "Bu cemevlerimizin hepsinde Şah-ı Merdan Ali'nin resimleri vardır. Avrupa'da Alevilik dersleri verilmektedir. Bu derslerde müfredatın büyük bölümü Şah-ı Merdan Ali ile ilgilidir. Eğer, Avrupa'daki cemevlerimizin birinde Şah-ı Merdan Ali'nin resmi yoksa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ören, "Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69'una karşılık gelmektedir. Bu, aynı zamanda, genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65'ine tekabül etmektedir." diye konuştu.

Özen, 32 Alevi evinin işaretlendiğini de belirterek, bunların faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını, bunun da cezasızlık hukukunu getirdiğini öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir Alevi'nin kapısına atılan çarpı, benim kapıma atılmış demektir. Bu ülkedeki her insan böyle düşünür. Bu alçakça bir iştir. En fazla karşı olan da bu milletin ortak kaderi üzerine hassasiyet taşıyanlardır ki bu ülkenin çok büyük çoğunluğu bu istikamettedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, herhangi bir şekle din, mezhep, Alevi kesimine ilişkin bir tanımlama içerisinde hiçbir zaman olmamıştır. Alevi çalıştayları marifetiyle Türkiye'nin toplumsal entegrasyonu istikametinde siyasal değeri çok yüksek birçok işe imza atmıştır. Bizim yaklaşımımız; bu ülkede Alevi, Sünni herkesin kaderinin ortak olduğudur."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 82 milyon vatandaşı herhangi bir nedenle veya düşünceyle ayrıştırmaya çalışanların vatan haini olduğunu söyledi.

İzmir'de bir Alevi vatandaşın evine işaret konulmasının eski bir tezgahın yeniden sahnelenme çabası olduğunu belirten Akçay, "Nereye, ne işaret koyarsa koysun, her ne yaparsa yapsın milletimizin ayrılabileceğini düşünenler varsa, bunlar tescilli vatan hainleridir." ifadesini kullandı.