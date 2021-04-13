TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'den AK Parti'ye Montrö çağrısı: Aklınızdan bile geçirmeyin

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kanun teklifine, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yapılandıracak bir maddenin ilave edildiğine dikkati çekerek, "Bu getirilen çözüm, dertlerin belki yüzde birini ortadan kaldıracaktır. Ama bu da bir başlangıçtır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının yapılandırılmasını teklif ettiklerini hatırlatan Dervişoğlu, aynı önergeyi Genel Kurul'da ilgili madde görüşülürken, yeniden sunacaklarını söyledi. Karadeniz'de Ukrayna-Rusya geriliminin tüm bölgeyi etkileyen bir savaşa dönüşmesinin an meselesi olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Bir yandan ABD'nin Karadeniz'e nüfuz etme çabası bir diğer yandan da Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etme girişimleri, Türkiye'nin gündemine getirilen Montrö ve Kanal İstanbul tartışmalarının uluslararası boyutunu açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN" Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin boğazlar üzerinde tam egemen ve yetki sahibi olmasının tescili olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Boğazlar üzerindeki egemenliğimizi tahkim eden Montrö Antlaşması'nın tam da olası Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde gündeme getirilmesini sıradan bir tesadüf olarak görmüyoruz. Montrö'nün bölge dışı devletlerin Karadeniz'de bulundurabileceği savaş gemilerine tonaj ve süre sınırlaması getirmesi, belli ki ABD yönetiminin canını sıkmıştır. Bizim için asıl olan yalnız ve ancak Türk milletinin çıkarlarıdır. İYİ Parti olarak, AK Parti'ye diyoruz ki; aklınızdan bile geçirmeyin. Amerikan çıkarlarına hizmet eden bir rant projesi olan Kanal İstanbul'un inşası ve Montrö'nün ilgası hakkındaki tartışmaları yakından takip edeceğiz." Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? İşte Montrö Boğazlar Sözleşmesinin maddeleri "TÜRK EKONOMİSİNİ SIKIŞTIRMA GİRİŞİMLERİ DE SONUÇSUZ KALACAKTIR" MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise kanun teklifi ile yapılan düzenlemelerin isabetli olmakla birlikte, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un tümüyle gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle teminat, ödeme emri, haciz, e-haciz müesseselerinin mükellef haklarını gözeten, kişilerin haklarını savunmasına kolaylık sağlayan bir yapıya kavuşturulması uygun olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir yandan salgına bir yandan teröre karşı başarılı bir mücadele verirken, diğer yandan da yoğun şekilde maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları boşa çıkardığını dile getiren Kalaycı, "Bilinmelidir ki döviz ve faiz üzerinden Türk ekonomisini sıkıştırma girişimleri de sonuçsuz kalacaktır. Bölgesel ve küresel gelişmelerin sancılı, bir o kadar da sorunlu ortamında Türkiye'mizin kararlı duruşu, her cephedeki direniş ruhu, takdire şayandır." ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin egemenlik haklarına ve tarihi çıkarlarına sahip çıktığını kaydeden Kalaycı, "Emperyalizmin ekonomik ve siyasi şantajlarına boyun eğmeyen, diplomatik tehditlerine aldırış etmeyen ülkemiz, istiklal ve istikbaline en küçük gölgenin düşmesine müsaade etmeden tarihsel yolculuğunu sürdürmektedir. Türkiye, küresel ve bölgesel hesapları bozan bir ülkedir. Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir kuvvettir." görüşünü paylaştı. "KURUMLAR VERGİSİNDE KADEMELİ SİSTEME GEÇİLMELİ" HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını ileri sürerek, "Yakın bir gelecekte ABD Merkez Bankası Başkanı diyecek ki: 'Artık para basmıyorum ve faizleri yükseltiyorum.' Bizim gibi ülkelerden para, zaten kaçıyor, daha hızlı kaçacak. O süreçte çatımızı, penceremizi tamir etmemişsek, derin bir ekonomik krize sürükleneceğiz." dedi.