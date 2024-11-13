HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Genel Kurulu'nda oylandı! Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi oldu

TBMM Genel Kurulu'nda oylandı! Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi oldu

13.11.2024 00:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Kamu Başdenetçiliği seçiminde, Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul aday gösterildi. Dördüncü turda yapılan oylamada 276 oyun 264'ünü alan Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi olarak seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda oylandı! Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi oldu

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon tarafından Kamu Başdenetçisi adayı olarak bildirilen Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasında seçim yapılacağını bildirdi.

Karaca'nın, Genel Kurulda adayların isimlerini okutmasının ardından Kamu Başdenetçisi seçimine geçildi.

Adaylar, ilk 2 turda gerekli 3'te 2 çoğunluk olan 400 milletvekilinin oyunu alamadı. Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadığı için adaylardan en fazla oy alan Mehmet Akarca ile Burhanettin Sağsöz dördüncü oylamaya kaldı.

Toplam 276 oyun kullanıldığı dördüncü oylamada, 264 oy alan Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi oldu. Sağsöz ise oy alamadı, 12 oy ise geçersiz sayıldı.

İlk turda yapılan oylamanın ardından yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kamu Başdenetçisi seçilirken muhalefetin hiçbir şekilde görüşünün alınmadığını belirterek, "Kamu denetçileri seçilirken dahi bir kişinin bir görüşü alınmadı, muhalefete yer verilmedi, oradaki denge aranmadı. Böyle seçilecek Kamu Başdenetçisinin, aranılan kamunun denetim fonksiyonunu layıkıyla yerine getirmesi mümkün değil. Bu nedenle biz, bu seçimi protesto ediyoruz; doğru bulmuyoruz ve oylarımızı boş olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün oylamaların gizli yapıldığı Kamu Başdenetçiliği seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Karaca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

MEHMET AKARCA'NIN ÖZ GEÇMİŞİ!

Siirt'in Şirvan ilçesinde 1963'te doğan Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Uşak, Van, Aydın'da hakimlik, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Akarca, 2010 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen ve 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrılan Akarca, evli ve iki çocuk babası.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kurultay tbmm
En Çok Okunan Haberler
Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Ülkeyi tedirgin eden cinayetler! Onlarca taksici ıssız yerlerde ölü bulundu

Ülkeyi tedirgin eden cinayetler! Onlarca taksici ıssız yerlerde ölü bulundu

Savcılık talep etmişti! 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli

Savcılık talep etmişti! 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli

Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odada cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

Tek isteği ünlü bir balerin olmaktı ancak odada cansız bedeni bulundu! Eylül'ün kahreden ölümü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.