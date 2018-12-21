TBMM Genel Kurulu'nda 'Roman' tartışması çıktı

"Vatandaş zor durumdayken, ülke bir kriz dönemindeyken bu zam olur mu? Ayıptır, ayıp. Cumhurbaşkanı bu ülkenin cumhurbaşkanıdır ama yediği ekmeğe, elektriğe, suya para veriyor mu? Ev bedava, aracına dahi mazot koymuyor, bedava. O zaman niye zam yaptınız? Bu kriz döneminde bu yapılır mı? Türkiye'nin dış borcu son dönemde 3,5 kat arttı. IMF'nin kapatılan borcuna karşılık birçok ülkeye Türkiye borçlanmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin elektriğe, doğal gaza, vergilere, akaryakıta, kredi kartı faizlerine zam yaptığını, bu zamlar karşısında vatandaşın zor günler geçirdiğini ileri süren Purçu, Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 26 zam yapılmasını öngören teklifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"VALİ BEY ROMANSA BOŞ VERİN, DEDİ"

Purçu, geçen ay Afyonkarahisar'da bir insanlık dramının yaşandığını, 4 yıldır çadırda yaşayan bir roman vatandaşın çıkan yangında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu kişinin Afyonkarahisar Valiliğinden istediği konteynerin verilmediğini söyleyen Purçu, "Vali Bey, oğlunun kaymakamlığa yazdığı mektuba 'Romansa boş verin' dedi. Allah seni kahretsin vali. Romana verdiğiniz değer bu mu? Yanarak can verdi o insan çadırda. İçişleri Bakanı o valiyi görevden almazsa ölen Hanife Hanımın vebali boynunuza olsun." diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLERDEN CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Purçu'nun konuşması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugüne kadar Roman vatandaşlar için ne yapıldıysa AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını söyledi.

Akbaşoğlu, "Deveye sormuşlar 'neden boynun eğri; nerem doğru ki' demiş. Ben bu konuşmanın neresini düzelteyim." dedi.

Akbaşoğlu'nun konuşmasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve diğer CHP'li milletvekillerinin yüksek sesle müdahale etmesi karşısında TBMM Başkanvekili Levent Gök uyarıda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de uzun süre Köksal ve diğer milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.