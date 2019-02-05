TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Salda Gölü'nde yapılacağı belirtilen 'Millet Bahçesi' tartışmaları TBMM Genel Kurulu’nda devam etti. Salda Gölü için, 'Türkiye'nin Maldivleri' diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Az bilinmesi ve ziyaret edilmesiyle bugüne kadar bozulmadan kalan bu saklı cennet, ülkemizin en derin, dünyanın ise üçüncü en derin gölüdür. Yine ülkemizin en temiz gölleri listesinde birinci, dünyada ise beşinci sıradadır. Bu saklı cennet ise bugün Millet Bahçesi olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani burası zaten doğal park. Uzmanlık alanı beton olan TOKİ'yi buraya sokma çabanızın altında ne var? Orada ihale almak için çabalayan bütün AK Parti'li arkadaşlara söylüyorum: Salda Gölü'ne dokunmayın, milletin kendisi oraya sahip çıkar" diye konuştu.

'SEÇİM YATIRIMI OLDUĞU AŞİKAR'

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılma hazırlığının seçim yatırımı olduğunu ileri sürerek, "Salda Gölü'ne Sayın Bakan Murat Kurum ziyaretleri sırasında millet parkı yapacağının müjdesini vermiş. Yani bu teklifin, bu vaadin bir seçim yatırımı olduğu aşikar. Salda Gölü Türkiye’nin en derin ve en temiz göllerinden biri. Yaklaşık 110 kuşa ev sahipliği yapmakta ki bunun 75'i Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında. Burada bir festival etkinliği yapmak bizlere göre doğaya yapılacak bir katliamdır, akıllara ziyan bir eylemdir. Bu yüzden, bundan vazgeçilmesini istiyoruz” dedi.