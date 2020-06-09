TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu duruma ilişkin, "Burada yapılan bir hakkın suistimalidir. Meclis Başkanlığı olarak ve Meclis'i yöneten Meclis Başkanvekili olarak sizleri göreve davet ediyorum." dedi.

Özel, "Kabine giren arkadaşlarımız, geçen hafta perşembe günü bir sivil darbeyle onu seçen seçmenlerinin iradesine darbe yapılan 'Berberoğlu bu kabinde niye yok, Berberoğlu olsa nasıl karar verirdi?' diyerek, Berberoğlu'nu ve ona darbe yapanları düşünerek oy kullanıyor. Siz anayasayı, iç tüzüğü tanımayacaksınız, anayasayı açıkça ihlal edeceksiniz, daha sonra bir hakkın suistimalinden bahsedeceksiniz. Burada yapılan iş, geçen haftaki anayasa ihlaline toplum önünde dikkat çekmektir. AK Parti'nin sivil darbesine karşı eylemlerimiz de tutumlarımız da bu konudaki eleştirilerimiz de her gün farklı yöntemlerle devam edecektir, gerisini siz düşünün." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, işlem, eylem ve faaliyetlerde ölçülere uymanın önemine dikkati çekerek, milletvekillerini, sosyal mesafe kuralına uyarak oylarını kullanmaya davet etti.

Oylama işlemi sırasında AK Parti'li milletvekilleri, CHP milletvekillerine tepki gösterdi.

Genel Kurul'da, Sayıştay'a yeni üye seçimi yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

(AA)

