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TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2020 23:17 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı.

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından da Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN 'YAVAŞLATMA' EYLEMİ

CHP'li milletvekilleri, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak, Sayıştaya üye seçimi oylaması sırasında "yavaşlatma" eylemi yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu duruma ilişkin, "Burada yapılan bir hakkın suistimalidir. Meclis Başkanlığı olarak ve Meclis'i yöneten Meclis Başkanvekili olarak sizleri göreve davet ediyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise oylama sırasında sosyal mesafe kuralı bakımından ciddi sıkıntılar bulunduğunu savunarak, partisinin milletvekillerinin, öncelikle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söyledi.

Özel, "Kabine giren arkadaşlarımız, geçen hafta perşembe günü bir sivil darbeyle onu seçen seçmenlerinin iradesine darbe yapılan 'Berberoğlu bu kabinde niye yok, Berberoğlu olsa nasıl karar verirdi?' diyerek, Berberoğlu'nu ve ona darbe yapanları düşünerek oy kullanıyor. Siz anayasayı, iç tüzüğü tanımayacaksınız, anayasayı açıkça ihlal edeceksiniz, daha sonra bir hakkın suistimalinden bahsedeceksiniz. Burada yapılan iş, geçen haftaki anayasa ihlaline toplum önünde dikkat çekmektir. AK Parti'nin sivil darbesine karşı eylemlerimiz de tutumlarımız da bu konudaki eleştirilerimiz de her gün farklı yöntemlerle devam edecektir, gerisini siz düşünün." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, işlem, eylem ve faaliyetlerde ölçülere uymanın önemine dikkati çekerek, milletvekillerini, sosyal mesafe kuralına uyarak oylarını kullanmaya davet etti.

Oylama işlemi sırasında AK Parti'li milletvekilleri, CHP milletvekillerine tepki gösterdi.

Genel Kurul'da, Sayıştay'a yeni üye seçimi yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

(AA)

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