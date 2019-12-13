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TBMM Genel Kurulu'nda 'Şehitlerin parasını ver' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 02:02 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda şehit ve gazi yakınları için toplanan yardım paraları tartışma konusu oldu. CHP'li milletvekillerinin "Şehitlerin parasını ver" şeklindeki tepkileri üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz sonrası şehit yakınları için toplanan yardım paralarıyla ilgili sorulara cevap veren Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın 13 Temmuz 2019'da kuruluşunun gerçekleştiğini söyledi.

"ŞEHİTLERİN PARASINI NEDEN VERMİYORSUNUZ?"

Bakan Selçuk soruları cevaplandırırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ‘Şehitlerin parasını neden vermiyorsunuz?’ diye bakana seslendi ve bu sorusunu art arda tekrarladı.

"PARA BÜTÜN KURUŞUNA KADAR DURMAKTADIR"

"338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır." diyen Selçuk, CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine "Para bütün kuruşuna kadar durmaktadır, yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, toplanan paranın vakıfta olduğunu da kaydetti.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar söz alan Bakan Selçuk, "Kadına şiddeti, kadın cinayetlerini konuştuğumuz bir zamanda bir kadın bakana da bu nazik tavrından dolayı Sayın Özkoç'a teşekkür ediyorum." dedi.

"ŞEHİTLERİN PARASINI VER"

Bunun üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

CHP'li milletvekillerinin "Şehitlerin parasını ver" şeklindeki tepkileri üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"KEŞKE 15 TEMMUZ DAVALARINA DA SAHİP ÇIKSALARDI"

Bakan Selçuk, "Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emaneti olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da sahip çıksalardı." dedi.

Selçuk, CHP milletvekillerinin tepkileri üzerine "Biz oradaydık. Siz neredeydiniz. 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu neredeydi?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise CHP milletvekillerinin 15 Temmuz'da Meclis'te olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Sancar, tartışmanın büyümesi üzerine birleşime tekrar ara verdi.

(AA)

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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz meclis şehit gazi Yardım Parası

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