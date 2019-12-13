TBMM Genel Kurulu'nda 'Şehitlerin parasını ver' tartışması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz sonrası şehit yakınları için toplanan yardım paralarıyla ilgili sorulara cevap veren Selçuk, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın 13 Temmuz 2019'da kuruluşunun gerçekleştiğini söyledi.

"ŞEHİTLERİN PARASINI NEDEN VERMİYORSUNUZ?"

Bakan Selçuk soruları cevaplandırırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ‘Şehitlerin parasını neden vermiyorsunuz?’ diye bakana seslendi ve bu sorusunu art arda tekrarladı.

"PARA BÜTÜN KURUŞUNA KADAR DURMAKTADIR"

"338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır." diyen Selçuk, CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine "Para bütün kuruşuna kadar durmaktadır, yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." diye konuştu.