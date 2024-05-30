TBMM Genel Kurulu'nda 'soytarı' tartışması! O sözlerin ardından gerginlik çıktı

TBMM Genel Kurulu, 'Uluslararası Anlaşmaları' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Parti gruplarının, Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümünde DEM Parti'nin sunduğu, 'Gezi Davasında Yaşanan Adaletsizliklerin Ortaya Çıkarılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere kürsüye gelen DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, gezi olaylarına ilişkin, "İktidar şunu yaptı; elindeki kolluk kuvvetleriyle ağır bir saldırı gerçekleştirdi ve bu saldırının, bu orantısız saldırının sonucunda 8 yurttaşımız hayatını kaybetti. Gencecik 8 pırıl pırıl insanımız hayatını kaybetti, görme yetisini kaybeden 36 yurttaşımız vardı, bunun sonucunda 9 binin üzerinde yurttaşımız yaralandı. Bütün bunlar oldu ama ben size bir şey söyleyeceğim. O zamanın İstanbul Valisini ve İstanbul Emniyet Müdürünün isimlerini hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle hatırlamıyorsunuz. Bir şey hatırlanıyor onlar hakkında, bütün o işleri yapan bütün oraları karıştıran o kişiler daha sonra FETÖ’den yargılandılar. Şimdi ne yapıyorlar, ne ediyorlar, oralarını çok fazla bilmiyorum ama isimleri tarihin çöp sepetine gitti, Gezi’de direnenler ise hiçbir yere gitmedi mücadelelerine devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'SOYTARILIĞIN YERİ DEĞİL BURASI'

Oluç konuşmasını sürdürürken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, “Talep Neydi Gezi'de ?” diye seslendi. Bunun üzerine Oluç, "Laf atmaya çok heveslisin ya, gelir burada konuşursun. Kes sesini, Ben senin gibilerini çok gördüm bu Meclis'te. Şimdi, boş boş konuşma. Ailesinden ayıplı bir adamsın, boş boş konuşma. Hadi oradan, Hadi oradan? Soytarılığın yeri değil burası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsü. Sen soytarısın, anladın mı? Soytarılığın yeri değil burası. Adam gibi lafı dinle, konuşma" dedi.

'GEZİ PARKI EYLEMLERİ TERÖR EYLEMLERİDİR'

Genel Kurul'da DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar sürerken kürsüye gelen Osman Gökçek, "Gezi Parkı eylemleri bir terör eylemidir. Gezi Parkı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ile Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını yan yana asanlar bugün bize özgürlükten bahsetmektedir. Meşrutiyet Caddesi’nde Türk bayraklarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Ankara’da engelli araçlarını yakanlar, kaldırımları söküp insanlara taş atanlar, Türkiye’yi 100 milyar dolarlık bir sıkıntının içerisine sokanlar, Türkiye’deki diğer medya kuruluşlarının arabalarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Bakın, Gezi eylemleri bir terör eylemidir. Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa’da 1’inci havalimanı, dünyada 7’nci havalimanı durumuna gelmiştir. Tabi, Türkiye’de bu havalimanının yapılmasını istemeyenler kimdir? Yurt dışı güçlerdir. Türk Hava Yollarının bu duruma gelmesini istemeyen kimdir? Yurt dışının taşeronluğunu yapanlardır. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar, teröristin en önde gidenleridir, bunu çok iyi bilin" diye konuştu.

'FETÖ’DEN YARGILANDILAR'

Gökçek'in konuşması Genel Kurul'daki tartışmaları alevlendirirken milletvekilleri karşılıklı laf atmalar yaşandı. Bu kısımda DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin, 'Gezi de terörist yoktu ama sen teröristsin' sözleri dikkat çekti. Gökçek'in sözleri üzerine söz alan Oluç, "Barışçıl gösteri yapanlara saldırıp onların çadırlarını yakmakla başladılar saldırılara ve sonunda oraları dağıttılar. Bütün bu yaşananlar esas itibarıyla Valinin ve Emniyet Müdürünün yaptıklarıyla ortaya çıktı. İşte, onlar FETÖ’den yargılandılar, bütün provokasyonu gerçekleştirdikleri için, oradaki bütün orantısız güç kullanımını yaptıkları için. Neden yaptılar bunu? Ortalığı karıştırmak ve toplumun içine fitne sokmak için yaptılar. Kim savundu bunu? İşte çıktı biraz evvel, bunların hepsini gördük" diye konuştu.

'EN BÜYÜK SOYTARI SİZSİNİZ'

Gökçek, 'Soytarı' sözcüğünü Oluç'a iade ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanıldı:

"Tabii ki bu seviyeye düşmek istemem ama soytarı arıyorsanız en büyük soytarı sizsiniz. Mustafa Karasu, Duran Kalkan gibi teröristlerin soytarılığını gelip burada yapan siz değil misiniz arkadaş. 'En büyük soytarı sizsiniz' diyor. Tüm Genel Kurul’a teşekkür ediyorum" dedi.

'ÖNERGE REDDEDİLDİ'

Milletvekilleri arasında tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul'da yapılan oylamayla DEM Parti'nin, 'Gezi Davasındaki Yaşanan Adaletsizliklerin Ortaya Çıkarılması' önergesi reddedildi.

'HAMŞIOĞLU: KADIN MİLLETVEKİLLERİ OLARAK REFAH SINIR KAPISINA GİDELİM'

Genel Kurul'da, 'Uluslararası Kanunlar' görüşülürken partisi adına söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil katliamlarına dikkat çekti. Hamşıoğlu, "Yalnızca mazlumlar için değil, yarının mazlumları Türk milletinin evlatları olmasın diye, yalnızca Filistin devletinin toprak bütünlüğü için değil, Türk devletinin toprak bütünlüğüne kastedilmesinin de önünde durabilmek için, yalnızca insanlık suçu işleyen bir devlete karşı değil, insanlığın gücünü ve zulmün altında ezilmesine karşı durabilmek için ve Filistin'deki soykırımın durdurulması için hep birlikte bir şeyler yapmak zorundayız. Bunun için, bugün herkesten önce Gazi Meclisimizde birlikte görev yaptığımız kadın milletvekillerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, insanlığın vicdanı olalım ve ortak bir adım atalım. Yalnızca kadın milletvekillerimizden oluşacak bir heyetle Refah Sınır Kapısı’na gidelim. Hatta bu işe Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi’nde, kardeşlerini ‘korkmayın, birazdan öleceğiz’ sözleriyle teselli eden, tabuttan daha güvenli bir yer bilmeyen çocuklar için de çok geç bugün' diye konuşan Sayın Emine Erdoğan öncülük etsin. Daha da fazla geç olmaması için inisiyatif alsın, kendisinin de dahil olacağı bir heyetle Refah’a gidelim. Samimiysek, hep beraber insanlık ambargosunu delelim" ifadelerini kullandı.

'TBMM GENEL KURULU'NDA 4 ULUSLARARASI ANLAŞMA KABUL EDİLDİ'

TBMM Genel Kurulu'nda, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un, sunduğu 'Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' ile birlikte toplamda 4 ayrı uluslararası anlaşma Genel Kurul'da kabul edildi.

Kabul edilen Uluslararası Anlaşmayla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan reform sürecinin bir parçası olan BM kalkınma sisteminin gözden geçirilmesi çerçevesinde, koordinatörlükler arasında bölgesel koordinasyonun kurulması amacıyla 5 Kalkınma Eşgüdüm Ofisinin kurulmasının ardından İstanbul'un da kurulacak ofis için uygun olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca, BM Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin, İstanbul’da kurulmasına ilişkin anlaşma, İstanbul’un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde atılmış somut bir adım olma özelliği taşıyor.

'AVRUPA VE ORTA ASYA'DA ÇIKABİLECEK ZORLUKLARIN VE ÖNCELİKLERİ BELİRLENECEK'

İstanbul'da kurulacak olan eşgüdüm ofisinin temel amacı ise 2030 gündeminin uygulanmasında devletlere nitelikli ve vakitlice destek vermek üzere Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde mukim Koordinatörleri ve BM ülke ekiplerine stratejik rehberlik temin etmek, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ortaya çıkan kalkınma alanındaki zorlukları ve öncelikleri belirlemek üzere liderlik ve stratejik düşünce sağlamak. BM Sürdürülebilir Kalkınma, İşbirliği Çerçevesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi ve BM kalkınma sisteminin programlanması ve ortaklıklar konusunda BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubu Başkanını destekleme işlevini gerçekleştirmesi hedefleniyor. Türkiye, anlaşma kapsamında Bölgesel Ofis için gerekli binalar önümüzdeki günlerde temin edecek.

Uluslararası anlaşmalar kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen diğer kanunlar ise şöyle; 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Karayolu Taşımacılığı', 'Bosna – Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Türkiye Cumhuriyeti İle Yapılan Altyapı ve İnşaat Projeleri İşbirliği Anlaşması' ve 'Uluslararası Deniz, Seyir Yardımları Teşkilatı Sözleşmesinin Onaylanması.' (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





