TBMM Genel Kurulu, 'özel gündem' ile toplandı

AK PARTİLİ BOSTANCI KONUŞTU

AK Parti grubu adına konuşan Grup Başkanı Naci Bostancı, meclisin aldığı kararlara karşı yapılan eleştirilere vurgu yaparak, temel kurumlara karşı dikkatli ve itinalı bir dilin gerekli olduğuna dikkat çekti. Bostancı şöyle dedi:

"Bu kurumlardan biri olarak Meclis, millet iradesinin tecelli yeridir. Meclis'in çeşitli müzakerelerle aldığı kararları eleştirmek elbette mümkündür; fakat kurumsal itibarına halel getirecek şekilde, kimi kararlarını 'darbe' olarak tanımlamak asla kabul edilemez. Unutulmasın ki, Meclis'in sözü, milletin nihai sözüdür. Kararının 'demokrasi dışı' eleştirisi, doğrudan milletimize, onun karar ve tercihlerine karşı söylenmiş bir söz hükmündedir" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SALDIRI'

Bostancı, şehit cenazesi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı hatırlatarak, "Çubuk'ta şehidimizin cenaze töreninde meydana gelen müessif olay asla kabul edilemez. Sayın genel başkana ve CHP temsilcilerine bir kez daha ‘Geçmiş olsun’ diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye ittifakı’ ve ‘kızgın demiri soğutmak’ sözleriyle siyasi iklimin normalleşmesine çağrıda bulunduğu bir siyasi atmosferde bu olayın yaşanması ayrıca dikkate değerdir. Türkiye'nin her tür gerilimi akıl ve sorumluluk çizgisinde aşmaya, beyanların bu istikamette oluşmasına ihtiyacı vardır. Öte yandan, toplumsal kutuplaşma yerine kucaklaşmanın yolu kurumları ortak değer çizgisinde tutmaktan, siyasal dilin kollarını uzatmaktan geçer. Biz bu ülkenin ortak aklından, fikrinden her zaman faydalandık. Her tür eleştiri ve teklifin kışkırtıcılıktan, itham ve isnatlardan uzak olması, asabiyet duygusuna seslenmek yerine tüm toplumun vicdanında karşılık bulması önemlidir" diye konuştu.