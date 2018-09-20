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TBMM Genel Kurulu Salonu yenilendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

Genel Kurul Salonu, 600 milletvekiline uygun hale getirildi - Bakanlar Kurulu sıraları kaldırıldı, komisyon sıraları ise yeniden düzenlendi - Milletvekillerinin hitap ettiği kürsü, engelli vekiller için asansörlü şekilde hazırlanacak

TBMM Genel Kurul Salonu, 600 milletvekiline uygun hale getirildi.

Meclisteki milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasıyla, başta Genel Kurul olmak üzere, TBMM Ana Bina ve Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki çalışmalar tamamlandı.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki bazı basın toplantı salonları ile bazı komisyon başkanlarının makam odalarında tadilat yapılarak, milletvekili oda sayısı artırıldı.

Genel Kurul Salonu, 600 milletvekili için yeniden düzenlendi.

Başkanlık Divanı'nın her iki tarafında bulunan toplam 50 sandalyelik Bakanlar Kurulu ile komisyon sıraları kaldırıldı. Yeri değiştirilen komisyon için 10 sıra konuldu, Bakanlar Kurulu sıralarının olduğu bölüm ise boş bırakıldı.

Milletvekillerinin oturduğu sıraların kürsüye yakın olan bölümlerinin her iki tarafına birer sıra konuldu. Genel Kurul Salonu'nda toplam 600 milletvekili, 10 komisyon sırası, üç de Başkanlık Divanı (bir başkan ya da başkanvekili ile 2 Katip Üye sırası) olmak üzere toplam 613 sandalye yer aldı.

Başkanlık Divanı'nın önündeki merdivenler, Divana doğru iki metre geriye alındı, merdivenlerin mermerleri yenilendi.

Genel Kurul Salonu'nun Divana yakın olan giriş kapılarının olduğu her iki tarafa, engelli milletvekilleri için rampa yapıldı.

Milletvekillerinin hitap ettiği kürsü de engelli milletvekilleri için yeniden düzenlenecek. Eski yerine göre Başkanlık Divanı'na biraz daha yakınlaştırılan kürsü asansörlü olacak, engelli milletvekili tekerlekli sandalyesi ile konuşmak için geldiğinde kürsü aşağıya indirilecek.

Salonun en ön kısmının halıları da yenilendi, başta 16 avize olmak üzere salonun genel temizliği tamamlandı.

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