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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanı'nın oluşamadığını belirtti.

Şentop, birleşimi 9 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Başkanlık Divanı TBMM TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop TBMM Genel Kurulu toplanamadı

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