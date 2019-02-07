TBMM Genel Kurulu toplanamadı

Meclis Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Adan, birleşimi 12 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Rusya: Korkunç sonuçları olur!
7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...