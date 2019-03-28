TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanvekili Levent G\u00f6k, birle\u015fimi a\u00e7t\u0131ktan sonra Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131n\u0131n te\u015fekk\u00fcl etmedi\u011fini belirtti.\nG\u00f6k, birle\u015fimi 2 Nisan Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 15.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131.Kendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik: Hepimiz bu sayg\u0131s\u0131zl\u0131\u011f\u0131 k\u0131n\u0131yoruzDeniz K\u00f6ken: Sporun merkezi Ey\u00fcpsultan olacak