TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanvekili Celal Adan, Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131'n\u0131n olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, birle\u015fimi yar\u0131n saat 14.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131. Binlerce insan\u0131n hayalini ya\u015f\u0131yor! Kazanc\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00dcmit \u00d6zda\u011f, g\u00f6revinden istifa etti.\u0130Y\u0130 Partili \u00dcmit \u00d6zda\u011f ve Koray Ayd\u0131n g\u00f6revinden istifa etti!