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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 15:16 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkanlık Divanının oluşmadığını belirterek birleşimi 10 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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