TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanvekili S\u00fcreyya Sadi Bilgi\u00e7, Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131n\u0131n olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek birle\u015fimi 10 Nisan \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc saat 14.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131.Tatil plan\u0131 yapanlar dikkat! \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel ve en ucuz yerleri...CHP'li \u00d6ztrak: \u0130mamo\u011flu'na mazbatas\u0131n\u0131n verilmesinin \u00f6n\u00fcnde engel kalmam\u0131\u015ft\u0131rBelediye memurlar\u0131ndan yeni ba\u015fkana destek