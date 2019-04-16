TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanvekili Levent G\u00f6k, birle\u015fimi a\u00e7t\u0131ktan sonra Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131n\u0131n te\u015fekk\u00fcl etmedi\u011fini belirtti.\nG\u00f6k, birle\u015fimi yar\u0131n saat 14.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiMilletvekili Esgin\u2019den Alman yat\u0131r\u0131mc\u0131lara T\u00fcmb\u00fcldek \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131Diyarbak\u0131r B\u00fcy\u00fck\u015fehir'de HDP'li M\u0131zrakl\u0131 g\u00f6revine ba\u015flad\u0131