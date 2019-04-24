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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti.

Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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