TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nMeclis Ba\u015fkanvekili Mithat Sancar, birle\u015fimi a\u00e7t\u0131ktan sonra Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131n\u0131n te\u015fekk\u00fcl etmedi\u011fini belirtti.\nSancar, birle\u015fimi yar\u0131n saat 14.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131. Pilot \u00f6yle bir anons ge\u00e7ti ki... Bodrum u\u00e7a\u011f\u0131nda korku dolu anlarMYP Lideri Ahmet Reyiz Y\u0131lmaz "T\u00fcrkiye d\u0131\u015f politikada radikal kararlar almal\u0131"Kuzey Kore Lideri Kim Rusya temaslar\u0131na ba\u015flad\u0131