TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanvekili Mithat Sancar, birle\u015fimi a\u00e7t\u0131ktan sonra Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131n\u0131n olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirttti.\nSancar, birle\u015fimi 30 Nisan Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 15.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131. Kurakl\u0131ktan kimse yan\u0131na u\u011fram\u0131yordu! Siz oraya bir de \u015fimdi bak\u0131nErdo\u011fan, TRT ailesine "ge\u00e7mi\u015f olsun" dile\u011finde bulunduCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Anayasa Mahkemesinin kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131