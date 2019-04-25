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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirttti.

Sancar, birleşimi 30 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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