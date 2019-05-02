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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti.

Adan, birleşimi 7 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

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