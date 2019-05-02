TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanvekili Celal Adan, birle\u015fimi a\u00e7t\u0131ktan sonra Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131n\u0131n te\u015fekk\u00fcl etmedi\u011fini belirtti.\nAdan, birle\u015fimi 7 May\u0131s Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 15.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131. Do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde b\u00fcy\u00fck \u015fok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bak\u0131n ba\u015f\u0131na ne geldiHamza Da\u011f\u2019dan \u00c7olpan I\u015f\u0131n Taner\u2019in skandal payla\u015f\u0131m\u0131na tepkiAK Parti'li Yavuz: Pe\u015f pe\u015fe su\u00e7 duyurular\u0131nda bulunaca\u011f\u0131z