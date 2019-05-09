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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmediğini belirtti.

Bilgiç, birleşimi 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Başkanlık Divanı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç TBMM Genel Kurulu

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