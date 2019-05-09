TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu toplanamad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanvekili S\u00fcreyya Sadi Bilgi\u00e7, birle\u015fimi a\u00e7t\u0131ktan sonra Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131'n\u0131n te\u015fekk\u00fcl etmedi\u011fini belirtti.\nBilgi\u00e7, birle\u015fimi 14 May\u0131s Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 15.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131.PARTNERRamazan'da buraya ak\u0131n ettilerCHP'den \u0130stanbul se\u00e7imi i\u00e7in ba\u011f\u0131\u015f kampanyas\u0131CHP\u2019de \u2019kayyum\u2019 talebine ret karar\u0131