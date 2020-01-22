TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM (AA ) - TBMM Ba\u015fkanvekili Levent G\u00f6k, birle\u015fimi a\u00e7t\u0131ktan sonra katip \u00fcyelerin yerini almamas\u0131 \u00fczerine Ba\u015fkanl\u0131k Divan\u0131'n\u0131n olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\nG\u00f6k, birle\u015fimi yar\u0131n saat 14.00'te toplanmak \u00fczere kapatt\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 G\u00f6renlerin i\u00e7ini \u0131s\u0131tan anlar! Sevimli k\u00f6pek, ara\u00e7lar\u0131 durdurup...Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursunAnkara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Denetim Komisyonu \u00fcyelerini se\u00e7ti