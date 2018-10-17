TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gündem dışı söz alan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, devlet ile millet arasında önemli bir köprü kuran muhtarlara özel bir gün ihdas edilmesinin önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli iradenin temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği Muhtarlar Buluşması'yla Türkiye'de bu alanda ciddi bir katma değer oluşturduğunu belirten Durmuşoğlu, şöyle konuştu:
"Ülkemizdeki 50 bin 311 muhtarın hayat standartlarının yükseltilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, devletle olan iletişimin güçlendirilmesi, vatandaşa hizmetin kalitesinin artırılması noktasında önemli bir adımdır. Biz, siyasetin sadece iktidar olmak için yapılmayacağına inanıyoruz. Siyaset insana hizmet için, milletin refahı için yapılır. Demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız bulundukları mahalle ve köylerden devletimizi temsil etmektedir. Sorunların çözülmesinde vazgeçilmez bir konuma sahiptirler. İdari teşkilatımızın mihenk taşı olan muhtarlarımız milletin devletine olan güvenini yansıtan en eski örneklerdendir."
MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da Ankara'nın Başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, kentin emperyalizme karşı direnişin kalesi, milli hakimiyetin yuvası olduğunu söyledi.
Ankara'nın, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu simgeleyen yer olduğunu vurgulayan Taşlıçay, "Ankara demek TBMM demektir. Düşmanın gözünde Ankara demek Türk İslam alemi demektir. Ankara demek Türklüğün son karargahı demektir. Ankara bu toprakların güvencesidir." ifadelerini kullandı.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise Adana'nın tarım faaliyetlerinde yaşadığı sorunlara değindi.
Adana'nın çok çeşitli tarım ürünü ile anılan bir kent olduğuna işaret eden Barut, "Bu kadar zengin ve bereketli topraklara sahip Adana bugün adeta yoksullukla anılan bir kent haline gelmiştir. Sürekli artan maliyetlere karşı çiftçiler üretim yapamaz hale gelmiştir. Çukurova'nın hali buysa İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin çiftçisinin durumunu düşünemiyorum. Ne yazık ki üretim maliyetleri sürekli artmaktadır. Çiftçilerimize yazık değil mi? Halden anlamayanların insafa gelmesini diliyorum." dedi.
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