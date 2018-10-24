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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "TBMM'nin Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin'in kınanmasını talep ediyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu'nun Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin'in kınanmasını talep etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan BBP Genel Başkanı Destici, Türk-İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere değindi.

Destici, Doğu Türkistan Türkleri'nin dinlerini yaşama, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi temel insani haklarından mahrum bırakıldığını, eğitim adı altında milyonlarca Müslüman Türk'ün kamplarda yaşatıldığını ve bu iddiaları gündeme getirenlerin de ABD emperyalizminden yana ve Çin devleti karşıtı gibi gösterildiğini belirtti.

Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olan Türkiye'de, Doğu Türkistanlı Türkler'in sorunlarına kulak tıkandığını savunan Destici, "Doğu Türkistan için atılan her adımın insanlık ve eşitlik için bir adım olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Kamuoyunda bölgeye yönelik farkındalığın arttırılmasını istiyoruz. TBMM'nin Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin'in kınanmasını talep ediyoruz." dedi.

- "Rant vergisi şehirler için büyük tehlike"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ise "İmar yasası ve raht vergisi" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, rant vergisinin şehirler için büyük tehlike olduğunu öne sürdü.

Raht vergisi taslağının imar usulsüzlüğü için bir kılıf olabileceğini savunan Subaşı, "2015 yılında gündeme gelmişti, ancak geri çekilmişti. Dilerim bu rant vergisi gündeme gelmez." diye konuştu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise Birleşmiş Milletler Günü nedeniyle yaptığı gündem dışı konuşmada, BM'nin küresel emperyalizmin bir parçası olduğunu, BM Genel Kurulu'ndaki daimi beş üyenin yeryüzünü dizayn ettiğini anlattı.

Karaduman, "BM, Bosna'da evler bombalanırken nasıl sessizliğe boğulduysa bugün de Yemen'deki insanlık suçuna karşı aynı sessizliğe gömülmüştür. Beş daimi ülkeden dördü, dünyaya en fazla silah satan ülkelerdir. İsrail'in Filistin'e yönelik işlediği zulmelere karşı önlem alamamıştır." ifadesini kullandı.

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Doğu Türkistan Mustafa Destici TBMM Genel Kurulu

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