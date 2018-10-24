TBMM Genel Kurulu toplandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu'nun Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin'in kınanmasını talep etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan BBP Genel Başkanı Destici, Türk-İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere değindi.

Destici, Doğu Türkistan Türkleri'nin dinlerini yaşama, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi temel insani haklarından mahrum bırakıldığını, eğitim adı altında milyonlarca Müslüman Türk'ün kamplarda yaşatıldığını ve bu iddiaları gündeme getirenlerin de ABD emperyalizminden yana ve Çin devleti karşıtı gibi gösterildiğini belirtti.

Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olan Türkiye'de, Doğu Türkistanlı Türkler'in sorunlarına kulak tıkandığını savunan Destici, "Doğu Türkistan için atılan her adımın insanlık ve eşitlik için bir adım olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Kamuoyunda bölgeye yönelik farkındalığın arttırılmasını istiyoruz. TBMM'nin Doğu Türkistan ile ilgili özel gündemle toplanmasını ve Çin'in kınanmasını talep ediyoruz." dedi.