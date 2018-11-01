TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda gündem dışı söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına değindi.
Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının Türk ve Alman toplumunun hayatını dönüştüren ilk adım olduğunu belirten Sırakaya, "AK Parti'den önceki iktidarlar döneminde Batılı ülkeler ile aramız açılmasın diye hükümetler pasif kalmıştır. İnsanlarımız bu şekilde yarım asır sorunlarıyla baş başa kalmıştır. Bu vatandaşlarımıza gurbetçi tanımlamasıyla kendilerine tepeden bakılmıştır." diye konuştu.
AK Parti hükümetleri döneminde çok yönlü politikalar ile yeni bir sürecin başladığını vurgulayan Sırakaya, gelinen süreçte yurt dışında yaşayan Türklerin, bulundukları ülkelerin asli unsurları haline geldiğine işaret etti. Sırakaya, yurt dışında terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırılara da dikkati çekerek Alman hükümetinden önlem almasını beklediklerini kaydetti.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise Kütahya’nın sağlık alt yapısı ve çevre sorunları üzerine gündem dışı konuşma yaptı.
Kasap, "Kütahya'nın sağlık alanında yaşadığı sorunlar çığ gibi büyüyor. Kütahyalılar şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor. 600 bin kişinin yaşadığı bir ilde kadın doğum uzmanı sorunu yaşanıyor. Kütahya Şehir Hastanesinin inşaatı durdu. Kütahya Sağlım Bilimleri Üniversitesi kuruldu ama tıp fakültesi yok." dedi.
HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı da AK Parti'nin bölgedeki politikalarını eleştirerek, seçimden önce verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti. Gaydalı, "Seçimden sonra yol yapım çalışmaları durdu. Bitlis'in ilçelerindeki sulama projeleri çalışmaları da durdu. Hizmette eşit ve adil davranılmıyor. Oy yoksa hizmet de yok. AKP'ye oy verilmediği için intikam alınıyor." ifadelerini kullandı.
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