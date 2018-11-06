TBMM Genel Kurulu toplandı

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise Manisa'nın sorunlarına değindiği gündem dışı konuşmasında, Manisa'nın ihracatta ve yan sanayi alanında geliştiğini ancak son yıllardaki kontrolsüz endüstrileşme ile Manisa çiftçisinin zor duruma düştüğünü savundu. Akkal, daha önce zeytin ağaçlarının kesilerek yok edildiğini, şimdi ise zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını savundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, gündem dışı konuşmasında, Uluslararası Kartepe Zirvesi'nde yapılan "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" konulu toplantıya 30 ülkeden 360 milletvekilinin katıldığını ifade etti. Şeker, katılımcıların konuşmalarında Türkiye'nin göç konusunda üstlendiği olumlu role dikkat çektiğini vurguladı.

Gök, 5 Kasım'ın, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 12. yılı olduğunu anımsatarak, "Bülent Ecevit, çalışma hayatında emekten yana koyduğu tavırlarla Türk siyasetinde mümtaz bir şahsiyettir. Eşi Rahşan Ecevit hanımefendi ile birlikte son derece sade ve mütevazı yaşantısında devletin hiçbir olanağını kendisinden yana kullanmamak suretiyle bütün siyasetçilere örnek olmuşlardır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, ABD askerlerinin Türkiye'nin Suriye sınırında PKK-YPG'li teröristlerle devriye gezmesini eleştirdi. Ağıralioğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "dostum" diye hitap etmesinin yanlış olduğunu savunarak, "Trump, sınırlarımızın altında devletimizin güvenlik endişesini tırmandıran kişidir. ABD'den Türkiye'ye uzanan darbenin temsilcisidir. FETÖ denilen örgüte destek veren iradenin kendisidir. Devlet adamlarımız önüne gelene 'dostum' demekten kendilerini kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Türkiye'de 31 bin 500 lösemi hastası bulunduğunu, her yıl 2 bine yakın çocuğun lösemi hastalığına yakalandığını sözlerine ekledi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin kişinin kanserden hayatını kaybettiğini belirten Kılıç, "Yani her yıl bir şehir dolusu insanımız bu hastalıktan yaşamını yitiriyor." diye konuştu.

Kılıç'ın herkesi maske takmaya çağırması üzerine Genel Kurulda bulunan milletvekilleri de yanlarında bulundurdukları maskelerini yüzlerine taktı. Kanserin modern çağın vebası olduğuna dikkat çeken Kılıç, Sağlık Bakanlığının 2015-2016 verilerine göre Türkiye'de her yıl 200 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle konuşmasını yüzündeki maske ile yaptı.

- "Her yıl 2 bin çocuk lösemiye yakalanıyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Manisalı zeytin üreticilerin sorunlarına dikkat çekerek, Türkiye'deki zeytinin yüzde 15'inin Manisa'da üretildiğini belirtti. Akçay, zeytine kilogram başına 80 kuruş destek verildiğini, bu rakamın çok düşük olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de iki yıl önce gözaltına alınan HDP milletvekillerinin tutukluluk hallerinin devam ettiğini anlatarak, "Birçoğunun fezlekeleri gözaltına alındıktan yaklaşık bir yıl sonra hazırlandı. Bu durum, doğrudan doğruya siyasete yargı eliyle müdahaledir ve Türkiye demokrasisine de bir ayıp olarak, bir kara leke olarak geçecektir." dedi.

Bilgen, Sayıştay raporlarında belediyelerde suistimal ve yolsuzlukların yapıldığının ortaya konulduğunu, konuyla ilgili hükümetten bir açıklama beklediklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, organ naklinin önemini vurgulayarak, Türkiye'de her yıl 4 bin 500 organ bağışı gerçekleştirildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Zengin, organ nakli konusunda da bir hassasiyetin oluşması gerektiğini belirtti.

