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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

TBMM Genel Kurulunda, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulun başlangıcında, dün toprağa verilen Erdin Bircan'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Adan, Bircan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP'ye başsağlığı diledi.

Bircan'ın karanfillerle çerçevelenmiş fotoğrafı, CHP'nin ön sırasına konuldu. Bu arada diğer partilerden milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanına gelerek, taziyelerini iletti.

Daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla söz aldı. Taytak, öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanması, eğitime hazırlık ödeneğinin artırılması, atanamayan öğretmenlerin kademeli olarak atanması, emekli öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taytak, AİHM'in, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını kınayarak, bu kararın millet vicdanında karşılığının olmadığını ifade etti. Taytak, "Terörle aynı hedefi benimseyenler hesap vermelidirler. Avrupa her zamanki gibi tarafını belli etmiş Türk, Türkiye düşmanı terör ve terörist sevici kim varsa onlardan taraf olmayı tercih etmiştir. Senin teröristin iyi, benim teröristim kötü anlayışıyla bu iş yürümemelidir." diye konuştu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da gündem dışı konuşmasında, AİHM kararına değinerek, Demirtaş'ın tutukluluğunun, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu, derhal serbest bırakılması gerektiğini savundu. Kerestecioğlu, "Bizler AİHM kararına uyulsun Demirtaş özgür kalsın diyoruz." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise Tarım ve Orman Bakanı ile AK Parti'li belediyelerin, tarım alanında İzmir Büyükşehir Belediyesinde staj görmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yerinden söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da elinde gösterdiği şeker pancarının yararlarını sıraladı. Öztunç, şeker pancarının binlerce evin ekmek kapısı, gelinlik kızların gelinliği, erkeklerin damatlığı olduğunu belirterek, pancarın kar altında kaldığını, çiftçinin perişan olduğunu, kan ağladığını söyledi. Öztunç, "Bu sizin eseriniz, fabrikaları özelleştirdiniz. Elbistan'ı afet bölgesi ilan edin." dedi.

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