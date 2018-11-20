TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulunda, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulun başlangıcında, dün toprağa verilen Erdin Bircan'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Adan, Bircan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP'ye başsağlığı diledi.

Bircan'ın karanfillerle çerçevelenmiş fotoğrafı, CHP'nin ön sırasına konuldu. Bu arada diğer partilerden milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanına gelerek, taziyelerini iletti.

Daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla söz aldı. Taytak, öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanması, eğitime hazırlık ödeneğinin artırılması, atanamayan öğretmenlerin kademeli olarak atanması, emekli öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Taytak, AİHM'in, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını kınayarak, bu kararın millet vicdanında karşılığının olmadığını ifade etti. Taytak, "Terörle aynı hedefi benimseyenler hesap vermelidirler. Avrupa her zamanki gibi tarafını belli etmiş Türk, Türkiye düşmanı terör ve terörist sevici kim varsa onlardan taraf olmayı tercih etmiştir. Senin teröristin iyi, benim teröristim kötü anlayışıyla bu iş yürümemelidir." diye konuştu.