TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal "Kahramanmaraş'ın sosyoekonomik gelişmişliği", CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı "Kastamonu'nun sorunları", HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de "Hakkari'nin sorunları" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye'de günde ortalama 5 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini dile getiren Özkoç, "İnsanlarımızın hayatı neden bu kadar değersiz? Türkiye gibi bir ülkede savaşta kaybedilmeyecek kadar insan kaybetmemizin vicdani rahatsızlığını hiç kimse duymuyor mu?" dedi. - "Şereften yoksun İçişleri Bakanı" tartışması Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 3 yıl önce öldürüldüğünü söyleyen Özkoç, şunları söyledi:

"Türkiye gibi bir ülkede 'İstihbaratına, emniyetine, polisine güveniyorum.' diyen bir Cumhurbaşkanımız, şereften yoksun 'İçişleri Bakanına güveniyorum' diyen Cumhurbaşkanımız, neden bunların hesabını sormuyor? Türkiye'de büyük laflar söyleniyor, 'Biz büyük ülkeyiz, büyük olmaya devam edeceğiz.' diye. Elbette büyük ülkeyiz ama kendi askerini soğuktan donarak ölmesinden utanan bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz zaman, Türkiye'de kimliği belirsiz cinayetlerin olmadığı, şereften yoksun bir İçişleri Bakanımız olmadığı zaman, Türkiye'nin demokrasisinin her şeyin üstünde tutulduğu zaman Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olacaktır." Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Şentop, Özkoç'u, İçişleri Bakanı ile ilgili hakaret içeren bir ifade kullandığı yönünde uyardı. Özkoç ise artık Türkiye'de yasaların, kendilerinin nasıl konuşacağına izin verdiğini savunarak, "Türkiye'de yasalarımız, bir partinin genel başkanına 'şerefsiz, haysiyetsiz' diyen bir İçişleri Bakanına, 'Bu, eleştiri kapsamı içindedir' diyerek izin veriyor." dedi.

Şentop, konunun kanunla ilgili bir husus olmadığını, mahkeme kararı olduğunu belirterek Şentopa, "Muhtemelen istinaf, temyiz aşamalarında doğru bir karara ulaşılma imkanı var. Onu beklememiz lazım. O bakımdan kaba ve yaralayıcı ifadelerin özellikle Genel Kurulda ifade edilmemesi gerekir." karşılığını verdi. - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında iki işçinin cenazesine ulaşıldığını belirtti. Hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyen Turan, ilgili kurumların bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Üç yıl önce hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'ye Allah'tan rahmet dileyen Turan, o gün orada yalnızca Elçi'nin değil, polis memuru Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un da şehit olduğunu hatırlattı. Olayda teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmanın gözden kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken Turan, "Burada illa bir suikastçı aranacaksa öncelikle hendek eleştirisi yaptığı, PKK tarafından sevilmediği bilinen sayın Elçi'nin yanında iki polisimizin şehit olduğunu da hatırlatmak isterim. Konuşmalarını yaparak, soruşturmanın sözüm ona kapatıldığını iddia ederek belli yerlere mesaj veren arkadaşların polislerimizi görmüyor olmasını esefle karşılıyorum." dedi.

Turan, Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Turan, CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un, İçişleri Bakanına ilişkin ifadelerini doğru bulmadığını, bu sözlerin Meclisin mehabetine uygun olmadığını dile getirerek, "Bu ifadeler kendisine ve Meclise yakışmıyor." ifadesini kullandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında hayatını kaybedenlerin yanı sıra Batman'daki operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için biz bunlara yıkım ekibi diyoruz." sözünü hatırlatan Türkkan, "Bu açıklamayı oldukça talihsiz buluyor ve şiddetle kınıyoruz. İnsanları sürekli etnik ve mezhepsel olarak kutuplaştıran sayın Cumhurbaşkanı'nın yeni marifeti ilçeleri ayrıştırmak olmuştur." dedi.