HABER

TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Türk savcısı milli iradeyi korumak için bir dava açmışsa Mecliste bulunan siyasi parti gruplarının da aynı istikamette milli iradeyi korumak üzere sürece müdahil olması gerekir" - İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: - "Siyasetin savcı, gazetecilerin bilirkişi olmayacağı bir yargı sistemi kurulmalı"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Türk savcısı milli iradeyi korumak için bir dava açmışsa Mecliste bulunan siyasi parti gruplarının da aynı istikamette milli iradeyi korumak üzere sürece müdahil olması gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atcı Nergis, gündem dışı konuşmasında, engelli sorunlarının gündeme taşınması ve toplumda farkındalığın oluşması açısından 3 Aralık Dünya Engelliler gününün önemli olduğunu vurguladı.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran imkanların oluşmasına dönük projelerin AK Parti hükümetlerinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Nergis, şunları söyledi:

"Hükümetimiz, 2005 yılında ilk defa engelliler için kanun çıkardı. 2004-2005 öğretim yılında 7 bin civarında öğrencimiz ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanmakta iken 2016- 2017 öğretim yılı sonunda bu rakam yaklaşık 87 bin öğrenciye ulaşmıştır. Engelli vatandaşlarımız için ilk defa Türk İşaret Dili Dil Bilgisi kitabı hazırlanmıştır. 2018 eylül ayı itibarıyla kamuda 15 bin, özel sektörde 105 bin toplamda 120 bin kişi istihdam edilmiştir. Engelliler için ilk defa KPSS sınavı yapılmıştır. Evde bakım aylığı hizmetinden 513 bin 216 kişi faydalanıyor. 2010 yılından itibaren evde bakım hizmetinden faydalanmak için sırada bekleyen engellimiz kalmamıştır."

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin altında Türkiye'nin imzasının bulunduğunu anımsatarak, engelli vatandaşlar için çeşitli noktalara konulan asansörlerin kullanılamadığını, engellilere verilen sözlerin tutulmadığını, konunun seçim malzemesi olarak kullanıldığını ve sorunun çözülmesine sadaka kültürü ile bakıldığını öne sürdü.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'da birçok inanç ve düşüncenin yaşandığını dile getirerek, kentin Avrupa'nın ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olması nedeniyle önemli bir lojistik merkez olduğunu söyledi. Hatay'ın, Amik Ovası ile altın değerinde bir tarım şehri olduğunun altını çizen Güzelmansur, "Ancak iktidarın yanlış politikaları nedeniyle potansiyelini kullanamıyor. Sınır kapılarının kapatılması ile ticaretimiz geriledi. Sadece sebze ve meyve ihracatımızda 110 milyon dolarlık bir gerileme oldu. Türkiye'de enflasyonun en fazla artış gösterdiği ve işizlik oranın en çok arttığı il Hatay'dır. TÜİK verilerine göre mutsuz olan iller arasında Hatay dördüncü sıradadır." diye konuştu.

- Gezi olayları tartışması

Yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savcısı, ana muhalefetin avukatı olduğu Ergenekon davasının çöktüğünü belirtti.

Ağıralioğlu, Türk siyasetinin yargıyı siyasallaştırmanın bedelini ödediğini, siyasetin savcı, gazetecilerin bilirkişi olmayacağı bir yargı sisteminin kurulması gerektiğini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangına değinerek, bölgedeki Türkmen varlığının hedef alındığını dile getirdi. Akçay, Türkiye'nin güney sınırlarında Fırat'ın doğusuna kaydırılan teröristlerin yeni kamplar kurduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutukluluğunu anımsatarak, tutuklu HDP'lilerin durumuna ilişkin çözüm talebinde bulundu. Bilgen, Gezi olaylarında çadırları yakan polislerin FETÖ davası kapsamında yargılandığını, demokratik tepkilerin bir kalkışma olarak görülmemesi gerektiğini savundu.

CHP grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, KKTC'de meydana gelen sel felaketi ile Gezi olaylarında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Aydın, üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen Gezi olaylarının bugünlerde gündeme getirilmesini seçime dönük bir tutum olarak gördüklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, KKTC'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Özkan, mili iradeyi hedef alan saldırıların değişik şekillerde sahnelendiğini vurgulayarak, "Saldırılar bazen Gezi olayları, bazen Madımak, bazen Başbağlar, bazen 7 Şubat MİT krizi şeklinde kendini gösteriyor. Eğer demokrasimize karşı bir kalkışma olmuşsa hukukumuzu koruma görevi de başta savcılılarımıza düşer. Türk savcısı milli iradeyi korumak için bir dava açmışsa Mecliste bulunan siyasi parti gruplarının da aynı istikamette milli iradeyi korumak üzere sürece müdahil olması gerekir. Ama eğer bir kumpas varsa da milli iradeden yana olmak bizim vazifemizdir." dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
AK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arasan oldu- YenidenAK Parti'nin Tunceli adayı Gökhan Arasan oldu- Yeniden
Siirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş olduSiirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atcı Nergis CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Dünya Engelliler Günü Hatay'ın sorunları HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

Anne katilinden 'pes' dedirten savunma!

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İlginizi Çekebilir

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

'Artık benim için o defter kapandı!'

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.