TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı.

Şentop, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekillerine söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yıl dönümünde, bu memlekette hürriyet ve refah içerisinde yaşamaya vesile olan şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şükranlarını diledi.

Bülbül, Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu ve 5 askerin yaralandığını, bir süre önce de Hakkari'de askeri aracın devrildiği haberinin geldiğini belirterek, şehit askere Allah'tan rahmet gazilere acil şifalar diledi. Bülbül, bu tür kazaların yaşanmaması temennisini de dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, FETÖ soruşturmalarında mahkemelerin, haklarında takipsizlik kararı verilen ve işlerine geri dönemeyen insanlarla karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Meclisimizin ve Adalet Bakanlığımızın bu mevzuda ciddi hassasiyet göstermesi lazım. Gerekirse komisyon teşekkül ettirelim, gerekirse burada biz pozisyon alalım. Bizim gecikmemiz yüzünden intihar edecek bir kişinin bile vebaliyle Allah'ın huzuruna çıkamayız.