TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti güçlü, kararlı ve dirayetli bir liderlikle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle her türlü terör koridorunu hem de her türlü terör koalisyonunu yerle yeksan etmeye, tarihin çöp sepetine atmaya bugün de muktedirdir." dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda ruh sağlığı yasası bulunduğunu ifade eden Bülbül, Türkiye'nin bugüne kadar bir ruh sağlığı yasasının bulunmadığını söyledi. Ruh sağlığı alanının, bu konuda eğitimi olmayanların istismarına maruz kaldığını belirten Bülbül, "Ülkemizde tüm toplumu temsil eden Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışmasında, 12 aylık yaygınlık yüzde 17,2 olarak tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her geçen yıl Türkiye'de antidepresan ilaç kullanımı artış göstermektedir. Antidepresan kullanan erkeklerin 2 mislini kadınlar kullanmaktadır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Osmaniyeliler ve milletin tek bilek olarak düşmana gereken cevabı verdiğini belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün de aziz milletimiz ve güçlü devletimiz, emperyalistlerin her türlü oyununu tarihin çöp sepetine atmaya muktedirdir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü, kararlı ve dirayetli bir liderlikle, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle her türlü terör koridorunu hem de her türlü terör koalisyonunu yerle yeksan etmeye, tarihin çöp sepetine atmaya bugün de muktedirdir."