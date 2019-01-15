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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Uygur Türkleri büyük baskı altında yaşıyor. Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor. Bu kardeşlerimizin talepleri sadece ve sadece insan haklarının garanti alına alınmasıdır. Başka bir talepleri yoktur"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Uygur Türkleri büyük baskı altında yaşıyor. Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor. Bu kardeşlerimizin talepleri sadece ve sadece insan haklarının garanti altına alınmasıdır. Başka bir talepleri yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar Başkanlığında toplandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan gündem dışı söz aldı.

Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Doğu Türkistan'daki Uygurlar'a yönelik insan hakları ihlallerine değindi. Uygur Türkleri'nin karşı işlenen işkencelerin devam ettiğini belirterek, "Uygur Türkleri büyük baskı altında yaşıyor. Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor. Bu kardeşlerimizin talepleri sadece ve sadece insan haklarının garanti alına alınmasıdır. Başka bir talepleri yoktur." diye konuştu.

Akçay, ABD bayrağıyla Uygur Türkleri'nin hak arayışının doğru olmadığını vurgulayarak, konunun ABD ile Çin arasındaki bir enstrümana dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, sahte seçmen kayıtlarına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğine işaret ederek, kamuoyuna yansıyan bilgilerin seçimin meşruiyetini tartışmaya açtığını savundu.

Bilgen, "Bir daireye yüzlerce kişinin kaydedilmesi veya seçmen kaydının silinmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması demokrasinin gereğidir." dedi.

Suriye konusunda bilgi kirliliğinin yaşandığını anlatan Bilgen, dış politikanın partilerüstü bir politika ile ele alınması çağrısında bulundu. Kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgen, "Cumhurbaşkanlığı kaynakları ile Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar taban tabana zıt açıklamalardır. Hükümetin partizan bir yaklaşım içine girmeden hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ı rahmetle anarak, Atatürk'ün sadece Anadolu insanı için değil, bütün insanlık için mücadelesi ile bir emsal teşkil ettiğini kaydetti.

Ergin Altay, Kıbrıs davasının önderlerinden Dr. Fazıl Küçük'ü de rahmetle andı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, fırıncıların ciddi sorunlar ile karşı karşıya kaldığına işaret ederek, fırıncıların ekmek maliyetinin ortaya konularak yeni bir fiyatlandırmaya gidilmesini istediğini, elektrik, su veya başka kalemlerde üretim maliyetini düşürecek bir katkı sağlanması gerektiğini aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Gazi Mustafa Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve ünlü şair Nazım Hikmet'i rahmetle andı.

Özkan, Nazım Hikmet'in yaşamı boyunca büyük acılar yaşadığını ifade ederek, "Nazım Hikmet ana vatanından uzakta yaşamak zorunda kalmış, vatan özlemi ile gözlerini yummuştur. AK Parti olarak 17 yıl boyunca birçok anayasal düzenlemeye imza attık. 'Nazım Hikmetler ana vatanından ayrı düşmesin, bir nebze de olsa acıları dinsin' diye anayasal düzenlemeleri gerçekleştirdik." diye konuştu.

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