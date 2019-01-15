TBMM Genel Kurulu toplandı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Uygur Türkleri büyük baskı altında yaşıyor. Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor. Bu kardeşlerimizin talepleri sadece ve sadece insan haklarının garanti altına alınmasıdır. Başka bir talepleri yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar Başkanlığında toplandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan gündem dışı söz aldı.

Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Doğu Türkistan'daki Uygurlar'a yönelik insan hakları ihlallerine değindi. Uygur Türkleri'nin karşı işlenen işkencelerin devam ettiğini belirterek, "Uygur Türkleri büyük baskı altında yaşıyor. Uygur Türkleri'nin milli şuur direnci yok edilmeye çalışılıyor. Bu kardeşlerimizin talepleri sadece ve sadece insan haklarının garanti alına alınmasıdır. Başka bir talepleri yoktur." diye konuştu.

Akçay, ABD bayrağıyla Uygur Türkleri'nin hak arayışının doğru olmadığını vurgulayarak, konunun ABD ile Çin arasındaki bir enstrümana dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti.