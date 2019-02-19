TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, Genel Kurul'un açılışında, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Halil Akyüz'ün vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Ünlü ve Akyüz için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, gündem dışı konuşmasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında Trabzon'dan Rusya'ya götürülen kültürel varlıklarının Türkiye'ye iade edilmesi konusunda yapılan girişimlere ilişkin bilgi verdi.

1916'da Trabzon işgalinde, daha sonra 1918'de işgal sonrası Trabzon ve diğer vilayetlerden Rusya'ya götürülen tarihi eserlerin ait oldukları yere geri getirilmesiyle ilgili 2009’dan beri AK Parti ve ilgili bakanlıklar nezdinde çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Ayvazoğlu, "Eserler arasında 1700 ve 1800’lü yıllara ait çok sayıda Kur'an-ı Kerim, Yenicuma, Ortahisar ve Ayasofya'da yapılan kazılarda çıkarılan mozaikler, Trabzon matbuatına ait gazete ve kitap koleksiyonu, camilerimize ait sancaklar ve değerli eşyalar, padişah fermanları, 497 parça el yazması eser, çeşitli ölçü ve özelliklerde tarihi eser bulunmaktadır." diye konuştu.