TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesinin üzerinden 4. yıl geçtiğini anımsatarak, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizin davası davamız, emanetleri emanetimiz, yolu yolumuzdur. Şehidimizi sonuna kadar gönlümüzde yaşatacağız." dedi.

Meclis Başkanvekili Levent Gök de "Öğrenim görmek için üniversite okuyan kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na, vefatının 4. yılı münasebetiyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin bir daha bu acılarla karşılaşmaması dileğiyle." ifadesini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, seçim bölgesine ilişkin gündem dışı konuşmasında, "İnşallah Denizlispor'umuzu en yakın zamanda Süper Lig'de ve yeni stadımızda izleyeceğiz." diye konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da gündem dışı söz alarak, Artvin Cerattepe'de onur ve hukuk savaşı verildiğini savunarak, bu mücadelenin devam edeceğini söyledi. Bayraktutan, "Artvin'de Türkiye Cumhuriyeti yasaları değil, Mehmet Cengiz yasaları geçerli." iddiasında bulundu.

