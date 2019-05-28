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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya: - "Avusturya başörtüsünü yasaklayan yasayı kabulü ile diğer ülkeleri de cesaretlendirmiştir"

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, Avusturya'da ilkokullara getirilen başörtü yasağı ve Avrupa'da artan İslamofobi konularında söz aldı.

Birçok AB ülkesinde seçim sürecinde İslam karşıtı bazı partilerin oylarını artırdığının görüldüğünü vurgulayan Sarıkaya, birtakım çevrelerin konu İslam olduğunda sınırları zorladığını söyledi.

Avusturya'da Müslümanları sürekli ötekileştiren bir yapının mevcut olduğuna işaret eden Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avusturya başörtüsünü yasaklayan yasayı kabulü ile diğer ülkeleri de cesaretlendirmiştir. Almanya'da da bu yönde tartışmalar başlamıştır. Din özgürlüğünü hiçe sayan bu tartışmanın Alman okullarında Müslüman öğrenciler ile öğretmenler arasında sorun yaratacağını bilmek için kahin olmaya gerek yoktur herhalde. Maalesef bundan ders almayan Avrupa gün geçtikçe sağa doğru kaymaktadır. Irkçı partileri sağdan sollayacağını zanneden ana akım merkez partileri kendi bindikleri dalı kesmektedirler. İnsanı bir bütün olarak kabul etmeyen bu zihin, ötekileştirici mantığın bir ürünüdür. Medeniyetler insanları dışlama ile değil insanları kazanma ile inşa edilir. Müslüman kız çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayı planlayan bu kararı kınıyorum."

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ordu'nun sorunları hakkında söz aldı.

Fındığın, Türkiye'nin tarım ihracatının yüzde 15'ini oluşturan milli bir ürün olduğunu belirten Adıgüzel, "Fındık palet fabrikası kadar milli, fındık bahçeleri ise kozmik oda kadar önemli. Bizim köylümüz yabancı firmalar karşısında kendi toprağında misafir konumunda. Bizim görmediğimiz rekolteyi, şimdiden gören ve dillendiren yabancı firmalar var. Bu topraklarda 1905'den beri fındık ihracatı yapılıyor. Çay için 16 Mayıs'ta taban fiyatı verdiniz, hala fındık taban fiyatlarını açıklamadınız. Fındık fiyatı bu yıl itibarıyla yaklaşık 20 lira olmalı. Bunun altındaki fiyatlar kabul edilemez. Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de sıkıntılar mevcuttur. İktidar olarak sadece Karadeniz sahillerinde kaldınız. O nedenle fındığın dallarına iyi tutunun diyorum." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise kutuplaştırmanın iç politikadaki sonuçlarının ortada olduğunu, dış politikada ise ülkenin dar bir konjonktüre girdiğini öne sürdü.

Politikaların bir yol ayrımına geldiğini iddia eden Özsoy, "Sınır ötesi operasyonlardan medet umuluyor. İlki 35 yıl önce yapılmış. 'Dostum Putin' ile bir yol ayrımına gelindiğini görüyoruz. Şu ana kadar yürütülen siyasetin ülkeye bir faydasının olmadığını görüyoruz. Orta Doğu'nun ortasında kocamanlaşmış bir Kürt meselesi var. Türkiye ilişkilerini tekrar şekillendirme yoluna girerse biz inanıyoruz ki Orta Doğu'da ciddi bir barış süreci olur." diye konuştu.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan milletvekillerine yerinden söz hakkı verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil'in CHP grubu hakkındaki açıklamaları, CHP'li milletvekillerinden tepki aldı. Tepkilerin artması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, oturuma beş dakika ara verdi.

Aranın ardından Adan, Karahocagil'in yaptığı konuşmanın maksadını aştığı gerekçesiyle İçtüzüğün 158. maddesi gereği Karahocagil'e uyarı cezası verdi.

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