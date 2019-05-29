TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, turizmde hem ürünü hem de pazarı çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirterek turizmi siyasetin üstünde bir etkinlik olarak gördüklerini belirtti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulunda, 3 milletvekili gündemdışı söz aldı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, bugün ilk seferine başlayacak turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin yaptığı gündemdışı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin, Atatürk döneminden sonra aynı şevk, heyecanla demiryollarında Gazi'nin mirasına sahip çıktığını söyledi.

Doğu Ekspresi hattının dünyanın en güzel 4 tren rotasından biri olduğuna, Doğu Ekspresi'nin sıra dışı tatil seçeneği haline geldiğine işaret eden Karaman, gün aşırı işleyecek ekspresin Ankara'dan bugün hareket edeceğini anımsattı. Karaman, bu ekspresin bir ihtiyacı karşılayacağını, destinasyonların daha da artacağını belirtti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'de turizmin sorunları ve çözüm önerileri konusundaki gündemdışı konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en çok turist gelen 6. ülkesi, gelir bakımından da 12. ülkesi olduğunu söyledi.