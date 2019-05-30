TBMM Genel Kurulu toplandı

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Pençe Harekatı, Kandil'in hareket alanının sınırlanması ve lojistik yuvalarının kapatılması için stratejik ve hayati bir öneme sahiptir." dedi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "artan terör olaylarına" ilişkin yaptığı konuşmada, Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Destici, "Türk milleti ordu millettir. Hayatımızın her döneminde o anki tahsilimiz, makamımız ve görevimiz ne olursa olsun kendimizi şerefli Türk ordusunun bir mensubu hissettik. Dolayısıyla harekatla ilgili ayrıca bir destek cümlesi kurma ihtiyacı dahi duymadan her daim yanlarında olduğumuz Mehmetçiklerimize yüce Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum." dedi. Yerli savunma sanayinin, ordunun operasyon yeteneğine sahada sağladığı katkının görülmesi açısından da Pençe Harekatı'nı dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Destici, "Pençe Harekatı, Kandil'in hareket alanının sınırlanması ve lojistik yuvalarının kapatılması için stratejik ve hayati bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Pençe Harekatı'nı her ne şartla olursa olsun ve bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzey doğusu ve Irak'ın kuzeyinin kontrol altına alınmasıyla ilgili önemli bir adım olarak gördüklerini dile getiren Destici, "Milletimizin varlığını hedef alan terörün hak ettiği akıbetle sonlandırılmasının başlangıcı olmasını temenni ediyorum." dedi. Destici, bölge coğrafyasının şartları ve jeopolitiği itibarıyla güvenliğin kalıcı olması için İran ve Irak merkezi yönetimi ile iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Türkiye ziyaretini önemli bulduğunu belirtti, terör konusunda Türkiye ve Irak'ın iş birliğinin kalıcı olmasını diledi. Destici, ABD ve Rusya'nın Türkiye'nin güvenliğini riske edecek hamlelere girişmemesi gerektiğini söyledi. Irak ve Suriye topraklarının, Araplar ve Kürtlerden ibaret bir bölge olmadığına işaret eden Destici, Türklerin, bu bölgenin bin yıl aşkın bir süredir asli ve en önemli unsurlarından olduğunu dile getirdi. - "Yeni bir müzakere sürecine dönülmemelidir"