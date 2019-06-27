TBMM Genel Kurulu toplandı

Milletin, daima kritik noktalarda kaderine el koyduğunu ve doğru olanı yaptığını, bundan herkesin ders alması gerektiğini belirten İslam, "Sevgili AK Parti'liler, aziz millet önce 13 bin 500 oyla kulağınızı çekti, bu sefer 806 bin oyla ense kökünüze bir tokat patlattı." ifadesini kullandı.

Sancar da, "Sayın İslam, bu talebinizi iletin, ben de destek olayım." dedi.

"Millet cezanızı kesmiştir." diyen İslam, rap sanatçısı Ceza ile ünlü neyzen Mercan Dede'nin Meclise davet edilmesini ve milletvekillerine konser vermesini talep ederek, TBMM Başkanvekili Sancar'dan, bunu Başkanlık Divanı'na iletmesini istedi.

ABD'nin, S-400 hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye'ye yaptığı açıkça tehdidin kabul edilemeyeceğini ifade eden Bülbül, "ABD, önemli tavizlerle devletimizin diz çökmesini ve çözülmeye girmesini beklemektedir. Türkiye kendi kaderini kendisi tayin edecek bağımsız bir devlettir." dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hükümranlık hakları ile Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmaya çalışıldığına işaret eden Bülbül, "Türkiye bu fiili duruma asla müsaade etmeyeceğini ifade etmiştir. Bizler bu hususta, devletimizin atacağı adımların sonuna kadar arkasındayız. Türkiye, yapacağı sondaj faaliyetleriyle birlikte Doğu Akdeniz'de oluşabilecek her türlü oldubittiye, zorbalığa karşı kendi haklarını ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de nüfusun yüzde 60'ından fazlasının açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşadığını savundu.

Bu vahim tabloyu düzeltmek için çaba harcaması gereken iktidarın, halkın üzerine yeni zamlarla gittiğini söyleyen Oluç, "Seçim geçti zamlar başladı. Seçim sürecinde halka meydanlardan çay poşetleri atanlar şimdi kuru çaya yüzde 15, şekere yüzde 16 oranında zam yaptılar. Görünen o ki başka zamlar da gelecek." dedi.