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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: -"(Rabia Naz Vatan'ın hayatını kaybetmesi) Adaletin görevi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Eğer bir suç işlenmişse, hangi makam ve sıfatı taşırsa taşısın yargı gereğini yapacaktır"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Rabia Naz Vatan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Adaletin görevi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Eğer bir suç işlenmişse, hangi makam ve sıfatı taşırsa taşısın yargı gereğini yapacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Celal Adan Başkanlığında toplandı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorunları hakkında yaptığı gündem dışı konuşmada, muhasebecilere yeşil pasaport ve KOSGEB teşviklerinden yararlanma hakkının verilmesini istedi.

Mali müşavirlerin 3 yıllık bir stajın ardından ve girdikleri sınavlar sonucu mesleğe başlayabildiğini belirten Kara, "Bu süreç içinde kendi bürolarını açmak için maddi desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için de KOSGEB'den 40-50 bin lira arasında bir teşvikle desteklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kara, beyannamelerin hac dönemine denk geldiğini, birçok meslektaşının hac vazifesini bile yerine getiremediğini, bu nedenle izin haklarına ilişkin de bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın sorunları üzerine yaptığı gündem dışı konuşmada, Kütahya denince akla gelen ilk şeyin çini ve porselen olduğunu ancak bu sektörlerin şimdi can çekiştiğini ifade etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ise Rabi Naz Vatan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gündem konuşma yaptı.

Öztürk, ambulansın, olayın yaşandığı andan yarım saat sonra geldiğini belirterek, ilgili birimlerin sıcağı sıcağına olaya müdahale ettiğini söyledi. Öztürk, Adli Tıp raporlarında olayın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşandığının tespit edildiğini kaydetti.

Dosyada gizlilik kararı olduğuna işaret eden Öztürk, "Kamuoyunda konuşulan birçok konu bilgi kirliğinden kaynaklanıyor. Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili kurumlar olayı araştırıyor. Özel bir ekip kuruldu. Bu olayın ortaya çıkmasını istiyoruz. Olayın aydınlanmasında bir hata varsa, görevini ihmal edenler varsa elbette bunlar hakkında yargı yine gereğini yapacaktır. Adaletin görevi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Eğer bir suç işlenmişse, hangi makam ve sıfatı taşırsa taşısın yargı gereğini yapacaktır." diye konuştu.

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