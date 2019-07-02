TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Rabia Naz Vatan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Adaletin görevi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Eğer bir suç işlenmişse, hangi makam ve sıfatı taşırsa taşısın yargı gereğini yapacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanvekili Celal Adan Başkanlığında toplandı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, serbest muhasebeci mali müşavirlerin sorunları hakkında yaptığı gündem dışı konuşmada, muhasebecilere yeşil pasaport ve KOSGEB teşviklerinden yararlanma hakkının verilmesini istedi.

Mali müşavirlerin 3 yıllık bir stajın ardından ve girdikleri sınavlar sonucu mesleğe başlayabildiğini belirten Kara, "Bu süreç içinde kendi bürolarını açmak için maddi desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için de KOSGEB'den 40-50 bin lira arasında bir teşvikle desteklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kara, beyannamelerin hac dönemine denk geldiğini, birçok meslektaşının hac vazifesini bile yerine getiremediğini, bu nedenle izin haklarına ilişkin de bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi.